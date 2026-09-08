Суд решил проверить семейные связи воронежского бизнесмена с синим автобусом

В рамках дела о банкротстве ООО «Международный транспортный сервис» («МТС») предпринимателя Герберта Хачатуряна Арбитражный суд Воронежской области вынес решение об истребовании у регионального управления ЗАГС блока сведений относительно семьи самого бизнесмена, а также аналогичных данных о Грануш Хачатрян — владелице ООО «МЗ». Информация появилась в картотеке. Фирма госпожи Хачатрян ранее подала заявление об установлении требования кредитора в размере 61,8 млн руб. основного долга и 12,6 млн руб. процентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы Герберта Хачатуряна в соцсети «ВКонтакте» Фото: со страницы Герберта Хачатуряна в соцсети «ВКонтакте»

По данным Rusprofile, ООО «Международный транспортный сервис» зарегистрировано в Воронеже с мая 2014 года. Уставный капитал составляет 10 млн руб. Фирма работает в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Генеральным директором с сентября 2022 года является Герберт Хачатурян, который также выступает единственным владельцем предприятия. По итогам 2025 года выручка МТС составила 82,9 млн руб., что почти на 45% меньше, чем в 2024-м (150,3 млн руб.). Чистая прибыль (60,2 млн руб.) за год сменилась на убыток в размере 10,8 млн руб. Герберт Хачатурян в настоящее время указан учредителем шести организаций. Помимо ООО «МТС», это ООО «Капитал», ООО «ИТС Групп», ООО «Тендер», «Ассоциация объектов придорожного сервиса» и АНО «Наш город». В 2025 году общая выручка организаций составила около 100 млн руб. Фирмы принесли совокупный убыток в размере 6,5 млн руб.

В документах суда говорится, что в материалы обособленного спора поступило ходатайство временного управляющего ООО «МТС» об истребовании «сведений в отношении Хачатуряна Герберта Камоевича, его матери и отца, Хачатрян Грануш Гамлетовны, ее матери и отца». Суд затребовал у управления ЗАГС следующие данные:

о регистрации рождения;

о регистрации заключения брака;

о регистрации расторжения брака;

о регистрации перемены имени;

о регистрации рождения детей;

о регистрации усыновления (удочерения);

о регистрации установления отцовства — в отношении Герберта Хачатуряна;

о регистрации смерти;

о регистрации внесения исправлений в записи актов гражданского состояния.

Следующее заседание по делу назначено на 5 ноября.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», иск о банкротстве ООО «МТС» подал Сбербанк. В феврале этого года в отношении компании было введено наблюдение. К делу позже подключился Альфа-Банк. Помимо этого в списке кредиторов — бюджетное учреждение Воронежа «Экоцентр», ООО «МЗ» Грануш Хачатрян, несколько физлиц и индивидуальных предпринимателей.

В июле стало известно, что Сбербанк также подал заявление о признании банкротом непосредственно самого Герберта Хачатуряна. Заявление принято к производству. По данным картотеки, требования истца составляют 82,3 млн руб., из которых почти 71 млн руб. — просроченный основной долг. Заседание по этому делу пройдет 2 ноября.

Предприниматель Герберт Хачатурян подписан в социальных сетях как Герберт Ромберг. Бизнесмен в последние годы стремился активно участвовать в жизни воронежского делового сообщества, посещал тематические мероприятия, сотрудничал со СМИ и публиковал бизнес-контент на своих страницах. Весной прошлого года он анонсировал международное турне на рейсовом автобусе, брендированном его именем. Господин Хачатурян заявил, что «готовит интервью с премьер-министрами, президентами и в целом со статусными фигурами, такими, например, как новый Папа Римский Лев XIV, Далай-лама». Ярко-синий автобус замечали припаркованным на центральных улицах. В соцсетях появились жалобы автомобилистов и предположения, что такая парковка нарушает ПДД. Фактически автобус выполнял рекламную функцию.

Денис Данилов