Трамп сообщил о новом ударе по Ирану
Американские военные сегодня ночью ударили по иранскому острову Кешм — крупнейшему острову в Ормузском проливе — и уничтожили там зенитную установку. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Я не хочу об этом говорить. Мы наносим небольшие удары, но действенные. Они там установили небольшую зенитную установку, а мы вывели ее из строя минут за 15, а может, за пять»,— сказал господин Трамп во время встречи с журналистами во Флориде.
Иранские СМИ ночью сообщили о нескольких взрывах, раздавшихся на острове. Tasnim сообщило, что, по предварительным данным, на Кешм упали две ракеты. Через час пресс-служба армии заявила о перехвате американского беспилотника MQ9 в небе над островом. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Удар, как отмечает Axios, произошел после того, как с острова была запущена ракета в сторону истребителя ВВС США.