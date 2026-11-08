Сборная России займет место Норвегии в группе на молодежном ЧМ по хоккею
Российская сборная вошла в число участников молодежного чемпионата мира (U20) по хоккею 2027 года. В обновленном расписании команда займет позицию Норвегии в группе А под номером 10. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).
В расписании указано, что уже 27 декабря Россия сыграет со Швейцарией. Швейцарская сборная, однако, от игры отказалась, указав, что решение не распространяется на весь турнир.
В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к соревнованиям под ее эгидой в сезоне 2026/27. Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде в декабре-январе. Премьер-министр Марк Карни говорил, что страна не выдаст визы российским спортсменам.