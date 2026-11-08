Сборная России займет место Норвегии в группе на молодежном ЧМ по хоккею

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к соревнованиям под ее эгидой в сезоне 2026/27. Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде в декабре-январе. Премьер-министр Марк Карни говорил, что страна не выдаст визы российским спортсменам.