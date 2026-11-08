Большой финал для сильной компании
Клубы «Ахмат» и «Родина» стали победителями FONBET Континентальной лиги дзюдо
В Москве завершился четвертый сезон FONBET Континентальной лиги дзюдо — турнира среди мужских и женских команд. В «Лужниках» 7 ноября состоялся Большой финал первенства. Чемпионами в состязаниях мужчин стали представители грозненского «Ахмата», а у дзюдоисток победу одержал екатеринбургский клуб «Родина». Призовой фонд соревнований превысил 10 млн руб.
В Москве 7 ноября в Международном центре самбо в «Лужниках» прошел Большой финал FONBET Континентальной лиги дзюдо. В турнире приняли участие 18 команд — 10 мужских и 8 женских. Лучшие команды по итогам прошлого сезона получили право выступить в Большом финале. Остальные клубы квалифицировались через региональные дивизионы.
В мужском турнире выступили «Турбостроитель» (Санкт-Петербург), «Урал-Западная Сибирь» (Свердловская область), «Ахмат» (Чеченская Республика), «Локомотив» (Кабардино-Балкария), «Конар» (Челябинская область), «Ставрополь-1», Майкопская школа дзюдо, «Динамо-Уфа», «Турбостроитель-1» и «Придонье Топ Тим» (Волгоградская область). В Женской лиге дзюдо соперничали «Конар», «Урал-Западная Сибирь», «Родина» (Свердловская область), «Турбостроитель», «Придонье Топ Тим», Федерация дзюдо Московской области, «Турбостроитель-1» и «Мехмаш» (Тульская область). Среди мужчин сильнейшими стали представители «Ахмата», а у дзюдоисток победу одержала «Родина». Призовой фонд турнира составил 10,54 млн руб.
В преддверии Большого финала мужские клубы усилили свои составы ведущими российскими спортсменами. На татами вышли медалисты Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Суммарно на счету участников состязаний больше 70 наград с турниров самого высокого уровня. Звездный состав привлек на трибуны зрителей, до отказа их заполнивших. Континентальная лига уже четвертый год подряд бьет рекорды посещаемости. Дело не только в качестве спортивного продукта, но и в том, что Федерация дзюдо России (ФДР) проделала огромную работу по привлечению болельщиков: красочное открытие, конкурсы и викторины для гостей всех возрастов, розыгрыши ценных призов и главный звездный гость — исполнительница Bearwolf.
В каждой встрече команды шли ноздря в ноздрю, и часто судьба путевки в следующий круг решалась при равном счете в пятой встрече. До битвы за золото у мужчин добрались «Ахмат» и «Конар», а у женщин — «Мехмаш» и «Родина». Третью ступень пьедестала поделили «Локомотив» и «Урал-Западная Сибирь» у дзюдоистов, а также «Турбостроитель» и «Придонье Топ Тим» у спортсменок.
Оба финала стали украшением дня. У мужчин, несмотря на итоговые 3:0 в пользу «Ахмата», противостояние шло серьезное. Каждая встреча выходила далеко за пределы основного времени. Сначала Исмаил Мисиров взял верх над Обидом Джебовым, затем Магомед Маштаев переиграл Муслима Котиева, а точку в противостоянии поставил Абдул-Керим Тасуев: после отмененной оценки он не опустил рук и все-таки дожал Сомона Махмадбекова.
А вот девушкам для определения сильнейших понадобилось пять встреч. Хотя сначала казалось, что «Родина» без проблем заберет победу. Ведь стараниями Дарьи Кузьминой и Милены Хиловой уральская команда повела 2:0. Однако у тульских спортсменок были иные планы: сначала Дарья Васильева отыграла один балл в напряженной встрече, а затем Александра Бабинцева уравняла шансы стремительным иппоном. Все решилось в противостоянии Карины Ефимовой и Алеси Кузнецовой — две «юко», и кубок впервые в истории уезжает в Екатеринбург.
По итогам дня специальных наград от FONBET — «Герой дня» и «Иппон дня» — были удостоены Магомед Маштаев и Александра Бабинцева, а также Дарья Кузьмина и Астемир Абазов соответственно.
«Сегодня у нас большой праздник дзюдо, и я очень рад за наших болельщиков, у которых есть уникальная возможность стать свидетелями борьбы звезд мирового уровня,— рассказал президент ФДР Сергей Соловейчик.
— Мы всегда говорим, что мировая семья дзюдо уникальна — у нас нет границ и противоречий, которые, к сожалению, имеются между правительствами наших стран».
«Финал стал настоящим праздником спорта,— заявил генеральный директор компании FONBET Александр Парамонов.— Напряженная борьба, полные трибуны и неистовая поддержка зрителей говорят о том, что дзюдо продолжает развиваться. Компания FONBET ежегодно поддерживает этот международный турнир, поскольку мы видим в этом важную стратегическую задачу — поддержку отечественного спорта. Особенно значимо это в последние годы, когда подобные соревнования были редкой возможностью для российских спортсменов выступать на международном уровне. Хотелось бы поблагодарить ФДР за огромную работу по популяризации этого вида спорта и поздравить с победой нашей сборной на недавнем командном чемпионате Европы».