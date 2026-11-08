Большой финал для сильной компании

В преддверии Большого финала мужские клубы усилили свои составы ведущими российскими спортсменами. На татами вышли медалисты Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Суммарно на счету участников состязаний больше 70 наград с турниров самого высокого уровня. Звездный состав привлек на трибуны зрителей, до отказа их заполнивших. Континентальная лига уже четвертый год подряд бьет рекорды посещаемости. Дело не только в качестве спортивного продукта, но и в том, что Федерация дзюдо России (ФДР) проделала огромную работу по привлечению болельщиков: красочное открытие, конкурсы и викторины для гостей всех возрастов, розыгрыши ценных призов и главный звездный гость — исполнительница Bearwolf.