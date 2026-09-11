Зарубежное притяжение

Весенне-летний сезон оказался сложным для игроков туристического рынка. На зарубежном направлении изменился рейтинг популярных стран, а турпоток на внутренних направлениях и вовсе упал из-за возникших проблем с топливом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Под знаком Азии

По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), выездной туризм в летнем сезоне вырос по сравнению с прошлым годом предварительно на 8%. Основу массового рынка по-прежнему составляют Турция и Египет, однако в число лидеров спроса вошли и азиатские страны, в первую очередь Китай и Вьетнам. Главным событием 2026 года на туристическом рынке стал вылет ОАЭ из топ-5 зарубежных направлений после начала ближневосточного конфликта. «Вьетнам показывает рост более чем на 50%. Китай тоже остается в плюсе, но после очень бурного роста прошлого года динамика значительно спокойнее. Хорошо росли Грузия, Япония, Узбекистан и ряд других направлений»,— сообщили в Tez Tour.

При этом рост цен на летние туры в этом году был очень умеренный, говорят в пресс-службе АТОР.

По большинству массовых направлений средний чек вырос в пределах 1–4%.

Больше всего подорожал Египет — в среднем на 6–8% по сравнению с прошлым годом.

Однако экономнее туристы не стали. «Клиенты, которым нужен пляжный отдых формата “со всеми удобствами”, как и раньше, выбирали “все включено” в Турции. При этом они не были готовы ради экономии бронировать отель ниже привычного уровня. Все хотят новый или реновированный отель, хотят получить привычный комфорт, за который готовы доплатить»,— рассказала основатель турагентства Live & Travel Екатерина Лазарева.

В то же время к ранним бронированиям туристы стали относиться осторожнее. Глубина бронирования зарубежных туров летом уменьшилась — триггером послужила ситуация с весенним кризисом на Ближнем Востоке.

На расстоянии одного бака

В то время как выездной туризм показывал небольшой рост, спрос на поездки по России упал на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Это отмечают не только туроператоры, но и представители агрегаторов — площадок для самостоятельных бронирований. Основных причин две — трудности с топливом в Крыму и на юге России, а также регулярные закрытия аэропортов юга, пояснили в пресс-службе АТОР.

По данным Ассоциации туроператоров, лидером по объемам турпотока во внутреннем туризме остается Краснодарский край, где этим летом бурный рост показала Анапа на фоне низкой базы прошлого года. На втором месте по количеству поездок — Кавказские Минеральные Воды. При этом часть спроса с южных направлений переместилась в Москву с Подмосковьем и Санкт-Петербург. Пятое место делят Калининградская область и речные круизы по регионам.

В Ассоциации туристических агрегаторов, в свою очередь, отметили рост самостоятельных бронирований в Карелии (+23,5% к 2025 году), Калининградской области (+22,4%), а также в Новгородской, Тверской, Псковской областях и Башкортостане (рост на 18–22%). Часть туристов предпочли речные круизы как беспроблемную и почти аналогичную по цене или даже более дешевую альтернативу, поясняют в АТОР.

В отличие от туристов, выезжающих за рубеж, путешествующие по России старались экономить. По данным туроператоров, в этом сезоне было особенно заметно, что средний сегмент уходит в экономформат, притом что премиальный стабилен. «Туристы стали экономить прежде всего на продолжительности поездки. Частые отмены и задержки рейсов в России заставляют многих туристов пересматривать планы на поездки и отдавать предпочтение локациям рядом с домом или местам, куда можно добраться на наземном транспорте — в своем или соседнем регионе»,— комментируют в АТОР.

При этом сложности с топливом вынуждают часть туристов отказываться от автопутешествий или сокращать такие маршруты.

На туристическом рынке даже появился термин «отдых на расстоянии одного бака», говорят в АТОР.

Снизилась и глубина бронирований. Этот факт отмечают как туроператоры, так и агрегаторы. «Растет число коротких (например, на выходные) и спонтанных поездок, когда решения принимаются за очень короткий срок. По агрегаторам мы видим, что часто пользователи выбирают, например, вариант трансфера с выездом менее чем за неделю до поездки»,— уточняет директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин.

При этом в среднем, по данным аналитической службы АТОР, рост цен летом по российским направлениям не превысил 10%, а в ряде регионов, например в Сочи и Анапе, цены на многие объекты оказались ниже прошлого года, равно как и в Крыму. Но этого оказалось недостаточно для оживления спроса.

Релакс, еда и впечатления

В отпуск россияне по-прежнему чаще всего едут за пляжным отдыхом, и этот сезон не стал исключением. «Как бы ни менялись форматы путешествий, основой организованного туризма остается классический пляжный отдых. По объему экскурсионные, комбинированные, тематические, медицинские и событийные туры пока с ним несопоставимы»,— говорит коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

География экскурсионных поездок изменилась. Если раньше большой объем экскурсионных программ приходился на Чехию, Италию и другие европейские страны, то сейчас туристы переориентировались на Китай, Японию, Узбекистан, Армению, Грузию и другие доступные направления. Есть и отдельные нишевые продукты: медицинские поездки в Китай, аюрведические программы в Индии и на Шри-Ланке, событийные поездки на Байконур. Они имеют свою аудиторию и развиваются, но говорить о них как о новом массовом туристическом тренде пока нельзя, отмечает Воскан Арзуманов.

Та же тенденция и в России. Но если, например, медицинские или косметические туры только начинают развиваться, то предложений гастрономических и энотуров становится все больше. Знакомство с местными специалитетами становится одним из способов погрузиться в культуру страны или региона России.

«Еда все чаще становится не самостоятельной целью путешествия, а важной частью впечатлений от территории. Турист хочет через местную кухню, продукты, рестораны, рынки, фермы лучше понять место, в которое приехал»,— говорит основатель и почетный президент Ассоциации гастрономического туризма России Андрей Парамонов.

Среди зарубежных стран наиболее популярны Италия, Франция, Испания, Грузия, страны Юго-Восточной Азии. В России за гастрономическими впечатлениями отправляются в Татарстан, на юг России, на Кавказ и Дальний Восток.

«Но сегодня интереснее наблюдать не за появлением очередных гастротуров, а за изменением самого продукта. Простая схема “приехали — попробовали — уехали” постепенно уступает место более содержательным форматам — знакомству с локальными производителями, участию в приготовлении еды, посещению ферм, рынков, виноделен, сыроварен. Людям нужен не столько гастрономический аттракцион, сколько опыт, который невозможно получить в другом месте»,— уточняет Андрей Парамонов.

Кстати, в этом сезоне на фоне интереса к гастро- и энотуризму аналитики «Авито Путешествий» отметили рост бронирований квартир и домов в регионах с пивоваренными традициями. Дома на природе бронируют на 7% чаще, чем квартиры. Самый заметный рост — у Нижегородской и Новосибирской областей. В первом регионе находится один из старейших пивных заводов, а Новосибирск называют центром «крафтовой революции».

Пивной туризм сегодня формируется как самостоятельное направление гастротуризма.

«В областях с богатой пивоваренной традицией есть и исторические заводы, и современные крафтовые производства, и локальные сорта, которые не найти за пределами региона. При этом путешественники выбирают области, где помимо пивной культуры есть что посмотреть: туристов там ждут интересные достопримечательности, архитектура и природа. Судя по росту спроса, такой формат отдыха будет все более востребованным»,— комментирует руководитель направления «Привлечение гостей» «Авито Путешествий» Анастасия Бардина.

В погоне за летом

Осенью динамика спроса не изменилась: спрос на поездки за рубеж растет, а интерес к путешествиям по России стремительно падает. По данным аналитической службы АТОР, к концу августа продажи зарубежных туров с заездами в сентябре и октябре опережают прошлогодние примерно на 4%. У отдельных игроков рынка рост достигает 8%. Продажи туров по России на сентябрь и октябрь сократились по сравнению с прошлым годом примерно на 22%. Однако ситуацию может поправить «неорганизованный туризм» — согласно данным WB Travel, на Россию осенью традиционно приходится большинство заказов со стороны самостоятельных путешественников.

«Онлайн-платформы позволяют в удобном формате спланировать как короткий спонтанный выезд на собственном автомобиле, когда забронирован только отель, так и более сложный маршрут, включающий авиа- и железнодорожные билеты и несколько локаций. Если посмотреть на цифры, то в отелях на Россию приходится 85% самостоятельных броней, а на зарубежные направления — 15%. В авиабилетах на осенние даты порядка 70% продаж приходится на внутренние направления и около 30% — на заграничные»,— комментирует пресс-служба RWB.

В основном осенью путешественники стремятся продлить лето, поэтому выбирают либо курорты юга России и Турции, где начался бархатный сезон, либо зарубежные круглогодичные теплые направления, отмечает пресс-служба RWB. По данным аналитической службы АТОР, в топ-5 самых популярных зарубежных направлений осени помимо Турции сейчас входят Египет, Вьетнам, Таиланд. Пятое место предварительно делят Китай, ОАЭ и Мальдивы.

Также в этом году популярностью пользуются маршруты в экзотические страны — туристы отправятся в Южную Африку и Бразилию, где в этом году отели бронировали в 4,4 раза чаще, сообщили в пресс-службе Ozon со ссылкой на данные онлайн-платформы Ozon Travel.

В Египте большой интерес у туристов вызывает новинка сезона — туры на средиземноморский курорт Эль-Аламейн, отмечают аналитики WB Travel. Самостоятельные туристы сохраняют интерес к европейским странам — платформа фиксирует брони отелей в Испании и Италии, но их доля по сравнению с другими странами минимальна из-за усложнившегося процесса получения шенгенских виз.

«У нас наиболее востребованы пляжные направления, прежде всего Вьетнам и Таиланд. На осенне-зимний сезон по этим направлениям запланированы чартерные программы, в том числе на Пхукет, в Паттайю, Нячанг и на Фукуок. Продление чартерных программ на осенне-зимний период обеспечивает дальнейший рост спроса: объемы продаж туров на осенние заезды во Вьетнам увеличились на 40,26%, в Таиланд — на 59,28% год к году. Особенно высокую динамику демонстрирует Китай. Объемы продаж на осенние заезды выросли в восемь раз год к году»,— сообщила директор по связям с общественностью туроператора «Интурист», эксперт Российского союза туриндустрии Дарья Домостроева.

При этом глубина бронирования растет. Сейчас уже идут заказы не только на осень, но и на новогодние праздники, сообщает пресс-служба RWB со ссылкой на данные WB Travel. И даже поступают отдельные запросы на февраль и март — в основном на морские курорты в экзотических странах (Таиланд, Вьетнам), где объем номерного фонда с оптимальным соотношением цены и качества ограничен, поэтому такие отели стараются бронировать заранее.

Юлия Житникова