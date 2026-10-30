Почти 1,6 млн рублей выплатят семьям погибших при ракетном ударе в Орле

Правительство Орловской области опубликовало постановление о выплатах семьям погибших при ракетной атаке на завод в Орле 23 октября. В соответствии с документом семьям погибших выплатят по 1 567 500 руб. на каждого погибшего. Сумма будет разделена в равных долях между супругом, детьми, родителями и иждивенцами. Пострадавшие с тяжелыми и средними травмами получат 627 тыс. руб., с легкими травмами — 313,5 тыс. руб.