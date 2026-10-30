Почти 1,6 млн рублей выплатят семьям погибших при ракетном ударе в Орле
Правительство Орловской области опубликовало постановление о выплатах семьям погибших при ракетной атаке на завод в Орле 23 октября. В соответствии с документом семьям погибших выплатят по 1 567 500 руб. на каждого погибшего. Сумма будет разделена в равных долях между супругом, детьми, родителями и иждивенцами. Пострадавшие с тяжелыми и средними травмами получат 627 тыс. руб., с легкими травмами — 313,5 тыс. руб.
Также средства получат граждане, утратившие имущество. По 78,4 тыс. руб. выплатят частично утратившим имущество первой необходимости. Полностью утратившим имущество выплатят по 156,8 тыс. руб.
Документ определяет порядок проведения компенсационных выплат физическим лицам, которым «был причинен ущерб в результате террористического акта, совершенного на территории Орловской области, и возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями на территории региона». Он был подписан 26 октября и вступил в силу в день подписания. Помимо прочего, постановление регулирует механизм выплат гражданам из числа заложников, не получившим в результате вреда здоровью, — в размере 156,8 тыс. руб.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», по последним данным известно о пяти погибших при ракетном ударе по заводу в Советском районе Орла. Губернатор Андрей Клычков подчеркивал, что атака произошла «в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям». Следственный комитет РФ заявлял, что будет расследовать уголовное дело. Возле атакованного завода образовался стихийный мемориал.