СКР взял на контроль расследование ракетного удара ВСУ по предприятию в Орле
СК России будет расследовать дело о ракетном ударе ВСУ по заводу в Советском районе Орла. Об этом в Следственном комитете сообщили утром 24 октября. Согласно предварительным данным, в результате атаки пострадали восемь человек.
«Следственный комитет России принимает необходимые меры к установлению всех обстоятельств преступлений и уголовно-правовой оценке действий лиц, причастных к их совершению»,— заявили в ведомстве.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», удар по промышленному предприятию в Орле был нанесен вчера, 23 октября. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что атака произошла «в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям». Большинство пострадавших получили легкие травмы, но некоторым потребовались хирургические операции. Господин Клычков отдельно призвал орловчан ориентироваться на официальные сообщения и не распространять непроверенную информацию.
По данным главы региона, минувшей ночью над Орловской областью было уничтожено 15 беспилотников. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Также сегодня около 9:30 в регионе вновь была объявлена ракетная опасность. Отбой поступил спустя 15 минут, о каких-либо последствиях официально не сообщается.