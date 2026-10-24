СКР взял на контроль расследование ракетного удара ВСУ по предприятию в Орле

По данным главы региона, минувшей ночью над Орловской областью было уничтожено 15 беспилотников. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Также сегодня около 9:30 в регионе вновь была объявлена ракетная опасность. Отбой поступил спустя 15 минут, о каких-либо последствиях официально не сообщается.