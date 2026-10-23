Предприятие в Орле попало под ракетный обстрел ВСУ
В результате ракетного удара ВСУ было повреждено предприятие в Советском районе Орла, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем канале в «Максе». Информация о масштабе разрушений и пострадавших уточняется.
«Особый цинизм — атака в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям»,— отметил глава региона.
На месте удара работают экстренные службы.
Согласно сообщениям господина Клычкова, с 17:10 до 18:12 в регионе действовала ракетная опасность.
По данным Минобороны, сегодня ночью над Орловской областью сбивали БПЛА. Местные власти не сообщали о последствиях на земле.