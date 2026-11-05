«Ижсталь» хочет через суд признать производителя самолетов «Яковлев» банкротом
Заседание пройдет 18 января 2027 года
Арбитражный суд Москвы принял в работу иск ижевского ПАО «Ижсталь» о признании банкротом производителя гражданских самолетов «Яковлев». Соответствующий документ опубликован в Картотеке арбитражных дел. Судебное заседание назначено на 18 января 2027 года. Сумма задолженности не раскрывается.
Согласно сообщению Центра раскрытия корпоративной информации от 3 ноября, «Яковлев» принял необходимые меры для погашения задолженности.
ПАО «Яковлев» находится в составе ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации», которым руководит Вадим Бадеха. «Яковлев» строит воздушные суда: ближнемагистральный SJ-100, среднемагистральный МС–21 и учебно-тренировочный Як-152. Предприятие было основано в 1934 году на базе Иркутского авиационного завода, а зарегистрировано как юридическое лицо в 1992 году и до 2023-го носило имя «Корпорация “Иркут”». По данным компании, там трудится 20 тыс. человек. 2025 год ПАО закончило с чистой прибылью 1,4 млрд руб. Компания также входит в перечень стратегических организаций России.
ПАО «Ижсталь» (входит в группу «Мечел») — крупнейшее металлургическое предприятие Удмуртии. Оно специализируется на производстве сортового проката из специальных марок стали, жаропрочных и коррозионностойких сплавов. Завод также выпускает металлопродукцию для машиностроения, автомобильной, авиационной, нефтегазовой и других отраслей. На предприятии трудится более 3 тыс. сотрудников. Ижевский железоделательный завод был основан в 1760 году.
Как писал «Ъ-Удмуртия», первое полугодие 2026 года завершилось для «Ижстали» чистым убытком в 547,6 млрд руб. Выручка снизилась на 27,6% за год — до 11,2 млрд руб. В январе—июне 2025 года чистая прибыль ПАО составляла 1,2 млрд руб.