«Ижсталь» хочет через суд признать производителя самолетов «Яковлев» банкротом

ПАО «Яковлев» находится в составе ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации», которым руководит Вадим Бадеха. «Яковлев» строит воздушные суда: ближнемагистральный SJ-100, среднемагистральный МС–21 и учебно-тренировочный Як-152. Предприятие было основано в 1934 году на базе Иркутского авиационного завода, а зарегистрировано как юридическое лицо в 1992 году и до 2023-го носило имя «Корпорация “Иркут”». По данным компании, там трудится 20 тыс. человек. 2025 год ПАО закончило с чистой прибылью 1,4 млрд руб. Компания также входит в перечень стратегических организаций России.