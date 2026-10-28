«Опасаются за развитие молодых сотрудников»

Крупный игрок в сфере коммерческой недвижимости Jones Lang LaSalle (JLL) тоже приложил усилия: в 2025 году компания открыла в Сингапуре так называемый «мозговой зал» со световыми модулями и панелями для тренировки зрения, и сотрудники, по данным Business Insider, стали лучше концентрироваться.