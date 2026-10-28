«Опасаются за развитие молодых сотрудников»
Яна Лубнина — о том, как работодатели борются с привычкой всегда обращаться к ИИ
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Работодатели опасаются, что сотрудники станут глупее. Компании все чаще организуют специальные события для коллектива, чтобы предотвратить зависимость от нейросетей и смягчить эффект от них. Например, сервис облачного хранения файлов Dropbox всерьез изучает способы защитить сотрудников от так называемой «когнитивной атрофии» из-за ИИ.
В частности, компания рассматривает упражнения на память, тренировку внимания и головоломки, сообщает деловой журнал Fast Company. Руководители Dropbox уже побывали на «аналоговых» выездах: без телефонов и ноутбуков, с дыхательными практиками.
Крупный игрок в сфере коммерческой недвижимости Jones Lang LaSalle (JLL) тоже приложил усилия: в 2025 году компания открыла в Сингапуре так называемый «мозговой зал» со световыми модулями и панелями для тренировки зрения, и сотрудники, по данным Business Insider, стали лучше концентрироваться.
Фирма Fischer из той же сферы в 2024 году запустила с Техасским университетом в Далласе трехмесячный пилот. По итогам программы, нацеленной на развитие «когнитивного капитала», в компании отметили ощутимый рост вовлеченности, фокуса, креативности и общего уровня психологического благополучия.
Партнеры Boston Consulting Group (одной из крупнейших консалтинговых компаний) советуют вводить «дни без ИИ» по аналогии с контрольными без калькулятора. Внутренний опрос показал, что почти 90% руководителей называют причиной упадка навыков слепое доверие к ответам ИИ, а больше половины опасаются за развитие молодых сотрудников.
Пока нет убедительных научных подтверждений тому, что мозг действительно деградирует от постоянного общения с ИИ. Но невозможно отрицать ускорение процессов, повышенную утомляемость и местами стремление людей упростить себе жизнь.
Интересное решение предложил известный предприниматель, основатель платформы DigitalMarketer Райан Дейс — это правило «10-80-10»: сначала немного собственного мышления, потом основную работу делает ИИ, а в конце снова человеческая оценка. Компаниям осталось научиться это контролировать.