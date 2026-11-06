Финляндия введет новые ограничения на въезд для россиян

Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что МИД готовит новые запреты, которые могут коснуться спортсменов. По его словам, было бы проще «вообще не разрешать россиянам въезжать в Финляндию». Он напомнил, что ограничения постепенно расширялись с февраля 2022 года, а решение по новым мерам примут в сжатые сроки.