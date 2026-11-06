Финляндия введет новые ограничения на въезд для россиян
Министерство иностранных дел Финляндии разрабатывает дополнительные меры по ограничению въезда граждан России в страну, сообщает телеканал MTV. Президент Финляндии Александр Стубб и министерский комитет по внешней политике и безопасности обсудили инициативу 6 ноября.
Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что МИД готовит новые запреты, которые могут коснуться спортсменов. По его словам, было бы проще «вообще не разрешать россиянам въезжать в Финляндию». Он напомнил, что ограничения постепенно расширялись с февраля 2022 года, а решение по новым мерам примут в сжатые сроки.
Глава МИДа Элина Валтонен сообщила в соцсети X, что ведомство готовит предложение по быстрому внесению изменений в резолюцию правительства о въезде россиян. На следующей неделе в Хельсинки пройдут матчи НХЛ с участием российских игроков, а также соревнования по фигурному катанию и этап Кубка мира по горным лыжам на Руке.