Что известно о крушении скоростных поездов в Испании
18 января в испанской провинции Кордова столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, погибли не менее 39 человек, десятки получили ранения, часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Авария привела к остановке движения между Мадридом и югом страны. Что известно о трагедии — в подборке «Ъ».
Что произошло
- Авария случилась вечером в провинции Кордова (Андалусия), недалеко от населенного пункта Адамуз, на юге Испании.
- Высокоскоростной поезд компании Iryo перевозил более 300 пассажиров из Малаги в Мадрид.
- По неизвестным причинам примерно через 10 минут после отправки состав сошел с рельсов на прямом участке пути и выехал на встречную колею. В этот момент в противоположном направлении — из Мадрида в Уэльву — двигался поезд компании Alvia.
- Столкновение было лобовым и привело к крушению второго поезда, в котором ехали около 100 человек.
Жертвы
- По последним официальным данным, число погибших приблизилось к 40.
- Более 150 человек получили ранения, среди них десятки с тяжелыми травмами.
- По предварительным оценкам, большинство пассажиров — граждане Испании.
Реакция властей
- Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования и сообщил, что правительство мобилизовало все силы для помощи пострадавшим.
- В стране объявят трехдневный траур по жертвам катастрофы.
- Службы безопасности и медицинские бригады работают на месте происшествия, спасатели применяют спецтехнику, чтобы добраться людей, остающихся внутри вагонов.
- Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте отметил, что инцидент произошел на недавно обновленном прямом участке пути, и назвал аварию в связи с этим «странной».
- Ж/д оператор исключил из причин аварии превышение скорости и человеческий фактор.
Последствия
- Движение поездов на ключевом коридоре Мадрид — Андалусия приостановлено.
- Железнодорожные операторы Iryo и Renfe оказывают помощь пассажирам и родственникам погибших.