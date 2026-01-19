Что известно о крушении скоростных поездов в Испании

18 января в испанской провинции Кордова столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, погибли не менее 39 человек, десятки получили ранения, часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Авария привела к остановке движения между Мадридом и югом страны. Что известно о трагедии — в подборке «Ъ».

Что произошло

Авария случилась вечером в провинции Кордова (Андалусия), недалеко от населенного пункта Адамуз, на юге Испании.

Высокоскоростной поезд компании Iryo перевозил более 300 пассажиров из Малаги в Мадрид.

По неизвестным причинам примерно через 10 минут после отправки состав сошел с рельсов на прямом участке пути и выехал на встречную колею. В этот момент в противоположном направлении — из Мадрида в Уэльву — двигался поезд компании Alvia.

Столкновение было лобовым и привело к крушению второго поезда, в котором ехали около 100 человек.

Жертвы

По последним официальным данным, число погибших приблизилось к 40.

Более 150 человек получили ранения, среди них десятки с тяжелыми травмами.

По предварительным оценкам, большинство пассажиров — граждане Испании.

Реакция властей

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования и сообщил, что правительство мобилизовало все силы для помощи пострадавшим.

В стране объявят трехдневный траур по жертвам катастрофы.

Службы безопасности и медицинские бригады работают на месте происшествия, спасатели применяют спецтехнику, чтобы добраться людей, остающихся внутри вагонов.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте отметил, что инцидент произошел на недавно обновленном прямом участке пути, и назвал аварию в связи с этим «странной».

Ж/д оператор исключил из причин аварии превышение скорости и человеческий фактор.

Последствия

Движение поездов на ключевом коридоре Мадрид — Андалусия приостановлено.

Железнодорожные операторы Iryo и Renfe оказывают помощь пассажирам и родственникам погибших.

Матвей Иващенко