Суд Бельгии признал незаконным отказ в разморозке активов БКС банка в Euroclear

Госсовет Бельгии (высший административный суд) признал незаконным отказ бельгийских властей разморозить активы БКС банка, которые были заблокированы в депозитарии Euroclear через Национальный расчетный депозитарий (НРД). Это следует из постановления суда.

В июне 2022 года Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария. Вслед за этим Euroclear и люксембургский Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего бумаги российских инвесторов были заморожены. ЦБ оценивал их объем в 5,7 трлн руб.

БКС банк обратился в казначейство Бельгии с просьбой разблокировать активы в январе 2023 года. В июле 2024-го казначейство отказало в разморозке средств. Решение объяснялось тем, что банк не доказал полного прекращения отношений с НРД. БКС банк планировал перевести средства после разморозки в финансовое учреждение за пределами Евросоюза, утверждало казначейство.

Госсовет Бельгии отменил решение казначейства от 15 июля 2024 года. Для разблокировки средств бельгийские власти должны будут повторно рассмотреть заявление БКС банка о разблокировке средств.