Суд Бельгии признал незаконным отказ в разморозке активов БКС банка в Euroclear
Госсовет Бельгии (высший административный суд) признал незаконным отказ бельгийских властей разморозить активы БКС банка, которые были заблокированы в депозитарии Euroclear через Национальный расчетный депозитарий (НРД). Это следует из постановления суда.
В июне 2022 года Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария. Вслед за этим Euroclear и люксембургский Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего бумаги российских инвесторов были заморожены. ЦБ оценивал их объем в 5,7 трлн руб.
БКС банк обратился в казначейство Бельгии с просьбой разблокировать активы в январе 2023 года. В июле 2024-го казначейство отказало в разморозке средств. Решение объяснялось тем, что банк не доказал полного прекращения отношений с НРД. БКС банк планировал перевести средства после разморозки в финансовое учреждение за пределами Евросоюза, утверждало казначейство.
Госсовет Бельгии отменил решение казначейства от 15 июля 2024 года. Для разблокировки средств бельгийские власти должны будут повторно рассмотреть заявление БКС банка о разблокировке средств.
Решение Госсовета Бельгии само по себе не разблокирует активы БКС банка в Euroclear: суд не принимает и не отменяет решение казначейства, а возвращает материалы обратно с указанием пересмотреть отказ в пользу заявителя. Поэтому практический результат для банка — отмена прежнего отказа и повторная оценка заявления, а не немедленный доступ к средствам.
При новом рассмотрении значение будут иметь документы, подтверждающие учет активов через НРД и их приобретение до включения НРД в санкционный список, а также отсутствие претензий к санкционному статусу активов и заявителей. Отдельное ограничение касается маршрута перевода: казначейство одобряет перевод активов только на счета в пределах Евросоюза либо в Швейцарии, поэтому перевод за пределы этих юрисдикций может препятствовать разблокировке.