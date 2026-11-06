В белгородском техникуме открыли учебный класс для подготовки операторов БПЛА
В Старооскольском техникуме технологий и дизайна Белгородской области открылся учебный класс по подготовке операторов беспилотных авиационных систем (БАС). В нем студенты могут получать не только теоретические знания, но и практические навыки. Об этом сообщили в правительстве региона.
Уточняется, что с этого учебного года в техникуме началась подготовка специалистов по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».
Это первое учреждение среднего профессионального образования в округе, где детей начали обучать работе с БПЛА. Раньше этим занимались только в школах — в муниципалитете шесть учебных заведений со специализированными программами.
Отметим, что это не первый пример обучения детей работе с беспилотниками в Черноземье. В сентябре 2025 года в ходе планерки в правительстве Тамбовской области стало известно, что 18 образовательных учреждений региона оснастили оборудованием для обучения школьников и студентов процессам в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем. На эти цели было потрачено 285 млн руб. В январе 2026-го губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о планах по введению в школах региона обучения сборке и управлению БПЛА в рамках уроков по основам безопасности и защиты Родины. В сентябре стало известно о планах открыть в Орловской области два класса по обучению управлению беспилотниками. Проект войдет в программу «Орловщина — территория возможностей», на реализацию которой регион в 2027 году должен получить порядка 117 млн руб. федерального финансирования.