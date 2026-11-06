В белгородском техникуме открыли учебный класс для подготовки операторов БПЛА

В Старооскольском техникуме технологий и дизайна Белгородской области открылся учебный класс по подготовке операторов беспилотных авиационных систем (БАС). В нем студенты могут получать не только теоретические знания, но и практические навыки. Об этом сообщили в правительстве региона.