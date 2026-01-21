Курских школьников будут учить собирать БПЛА

В школах Курской области планируется ввести обучение сборке и управлению беспилотниками. Дисциплина будет включена в программу уроков по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) по поручению правительства России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал губернатора Александра Хинштейна

«Наш регион, по понятным причинам, уже стал центром профессионального управления беспилотниками, их сборки и даже разработки новых моделей. И те, кто сегодня имеют практический опыт, будут передавать его нашим школьникам», — заявил господин Хинштейн.

По словам главы области, занятия хотят ввести в ближайшее время. К их проведению планируется привлечь специалистов из бригады «Барс-Курск», а также военнослужащих группировки «Север». Предполагается, что практикующие специалисты будут передавать детям навыки работы с беспилотными системами в рамках обновленной программы ОБЗР.

По мнению главы региона, ученики, успешно освоившие программу «получат одну из самых востребованных и хорошо оплачиваемых профессий».

Анна Швечикова