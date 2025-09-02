В Тамбовской области вложили 285 млн в обучение студентов и школьников работе с БПЛА
18 образовательных учреждений в Тамбовской области оснастили оборудованием для обучения школьников и студентов процессам в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщила на планерке у врио губернатора Евгения Первышова во вторник, 2 сентября, врио вице-губернатора по экономике Наталия Макаревич.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Вложения были сделаны начиная с 1 января 2024 года в рамках профильного нацпроекта по БАС, уточнила госпожа Макаревич. Она также сообщила, что для ведомств Тамбовской области в сфере лесного хозяйства были приобретены шесть БПЛА. В сумме они стоили 9 млн руб.
Замминистра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области, руководитель управления инвестиционной деятельности и внешнеэкономических связей облправительства Ольга Камнева на планерке сообщила, что в регионе обсуждается «создание инфраструктуры обеспечения массовых полетов дронов и сервисной модели защиты». Этот проект представители региона обсуждали с руководством ООО «Аэролинк» на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2025» в «Сколково». Какие-либо параметры проекта не раскрываются. Регион планирует подготовить заявку на получение из федерального бюджета дополнительного финансирования на строительство инфраструктуры для БАС в рамках профильного нацпроекта, сообщила госпожа Камнева.