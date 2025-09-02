В Тамбовской области вложили 285 млн в обучение студентов и школьников работе с БПЛА

18 образовательных учреждений в Тамбовской области оснастили оборудованием для обучения школьников и студентов процессам в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщила на планерке у врио губернатора Евгения Первышова во вторник, 2 сентября, врио вице-губернатора по экономике Наталия Макаревич.

Вложения были сделаны начиная с 1 января 2024 года в рамках профильного нацпроекта по БАС, уточнила госпожа Макаревич. Она также сообщила, что для ведомств Тамбовской области в сфере лесного хозяйства были приобретены шесть БПЛА. В сумме они стоили 9 млн руб.

Замминистра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области, руководитель управления инвестиционной деятельности и внешнеэкономических связей облправительства Ольга Камнева на планерке сообщила, что в регионе обсуждается «создание инфраструктуры обеспечения массовых полетов дронов и сервисной модели защиты». Этот проект представители региона обсуждали с руководством ООО «Аэролинк» на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2025» в «Сколково». Какие-либо параметры проекта не раскрываются. Регион планирует подготовить заявку на получение из федерального бюджета дополнительного финансирования на строительство инфраструктуры для БАС в рамках профильного нацпроекта, сообщила госпожа Камнева.

Фотогалерея Испытания систем подавления БПЛА в Воронеже — в фотогалерее «Ъ-Черноземье» Его разработка завершилась в апреле 2025 года, опытный образец проходит завершающую стадию испытаний, после чего планируется запустить серийное производство Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Испытания систем противодействия БПЛА в Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков «Солярис НС» (на фото справа) — модернизированная версия комплекса, объединяющая в себе функции комплексов предыдущих поколений (две установки слева): «Соляриса-О», созданного для обнаружения БПЛА, и «Соляриса-Н» для их подавления Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Установки «Солярис-О» и «Соляриса-Н» (на фото) представители «Созвездия» уже выставляли на публичной и открытой для свободного посещения любыми зрителями части Воронежского промышленного форума в сентябре 2024 года. Как тогда рассказывал руководитель управления поддержки продаж «Созвездия» Дмитрий Толченицын, каждая такая установка перекрывает «80-градусный сектор пространства по горизонтали». Поэтому для того, чтобы организовать «круговую защиту периметра» от БПЛА, необходимо как минимум семь устройств «Солярис» двух типов «Н» и «О» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Новое оборудование «Солярис НС» представляет собой комплект размещенных на четырехметровой мачте передатчиков помех и обнаружителей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков «Солярис НС» предназначен для охраны территорий и предприятий от проникновения БПЛА. Разработчики заявляют, что комплекс способен «обнаруживать несанкционированные дроны и прицельно подавлять их каналы управления, не позволяя сменить частоту и уйти из зоны воздействия», а «работа изделия не препятствует функционированию прочего оборудования, использующего радиоэфир» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков «Солярис - НС» обнаруживает и подавляет БПЛА в сквозном диапазоне частот от 100 до 6 000 МГц. Он может одновременно выявлять не менее трех дронов. Система подавляет работу четырех спутниковых навигационных систем: GPS/Navistar, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На учениях с помощью систем РЭБ специалисты подавляли БПЛА как самолетного типа (на фото)... Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков ... так и более компактные квадрокоптеры, FPV-дроны Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Испытания систем противодействия БПЛА в Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Подавленные системами РЭБ БПЛА собирались сажать на растянутую сетку, чтобы избежать повреждений оборудования Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Подготовка БПЛА к запуску на испытаниях систем РЭБ в Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как рассказали в «Созвездии», в состав комплекса «Солярис-НС» входят девять независимых передатчиков помех, дублирующих друг друга. Когда в одном из передатчиков в момент обнаружения БПЛА включается режим прицельной помехи, остальные передатчики начинают работать в режиме заградительной помехи, чтобы не дать беспилотнику «прыгать» по частотам и выходить из зоны блокировки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Согласно презентации «Созвездия», комплекс РЭБ может обнаруживать дроны на расстоянии не менее 1 км, а подавлять — на расстоянии до 10 км. 