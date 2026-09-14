На Орловщине откроют два класса управления БПЛА за счет 117 млн из федбюджета

В Орловской области планируют открыть два класса для обучения управлению беспилотниками. Они появятся на базе молодежного центра «Аура» в Кромском районе и центра патриотического воспитания «Патриот-57». Проект войдет в программу «Орловщина — территория возможностей», на реализацию которой регион в 2027 году получит более 117 млн руб. федерального финансирования. Об этом сообщила руководитель департамента молодежной политики и реализации патриотических проектов Ирина Самотолкина на совещании у губернатора Андрея Клычкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В классах оборудуют рабочие места для учащихся, установят тренажеры для полетов и специальный куб, закупят беспилотники. По словам госпожи Самотолкиной, пройти обучение управлению БПЛА сможет любой молодой человек. Преподавать будут сотрудники «Ауры» и «Патриота-57», для которых также предусмотрено обучение за счет федеральных средств.

Помимо двух классов БПЛА, на федеральные средства создадут два новых молодежных центра. «Стрелка» разместится в здании администрации Железнодорожного района Орла на первом и третьем этажах, «Киреевский» — в поселке Биофабрика Орловского округа на первом этаже многоквартирного дома с отдельным входом. Муниципалитетам поручено завершить их капремонт и оснащение до 1 ноября 2027 года.

Всего программа предусматривает реализацию 30 крупных молодежных проектов. Регион также начал готовить новую заявку на федеральный конкурс: в ней планируется участие Покровского и Залегощенского районов, где уже осмотрены помещения под потенциальные молодежные центры.

Это не первый пример обучения детей работе с беспилотниками в Черноземье. Так, в январе губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о планах по введению в школах региона обучения сборке и управлению БПЛА в рамках уроков по основам безопасности и защиты Родины. В сентябре 2025 года в ходе планеркм в правительстве Тамбовской области стало известно, что 18 образовательных учреждений региона оснастили оборудованием для обучения школьников и студентов процессам в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем. На эти цели было потрачено 285 млн руб.

Алина Морозова