«РИА Новости»: Япония не выражала протест из-за временного управления в JTI
Публикация агентства «Киодо» о заявленном Японией протесте из-за передачи активов Japan Tobacco International (JTI) в России во временное управление «не соответствует действительности», заявил «РИА Новости» источник в дипмиссии. В МИД РФ официально пока не комментировали информацию.
«Японская сторона российскому посольству в Токио никаких протестов не заявляла»,— утверждает неназванный собеседник агентства.
Japan Tobacco с 2022 года приостановила инвестиции в российский бизнес. 5 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские активы JTI перешли под временное управление акционерного общества «Промышленные активы».