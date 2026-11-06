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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Мир

«РИА Новости»: Япония не выражала протест из-за временного управления в JTI

Публикация агентства «Киодо» о заявленном Японией протесте из-за передачи активов Japan Tobacco International (JTI) в России во временное управление «не соответствует действительности», заявил «РИА Новости» источник в дипмиссии. В МИД РФ официально пока не комментировали информацию.
«Японская сторона российскому посольству в Токио никаких протестов не заявляла»,— утверждает неназванный собеседник агентства.
Japan Tobacco с 2022 года приостановила инвестиции в российский бизнес. 5 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские активы JTI перешли под временное управление акционерного общества «Промышленные активы».
Подробности — в материале «Ъ» «Японцев выкуривают из России».
Япония
Владимир Путин
Азия