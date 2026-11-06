Ozon банк подтвердил сбой в работе сервисов
Некоторые пользователи Ozon банка испытывают сложности при оплате и попытке входа в мобильное приложение, сообщила пресс-служба кредитной организации. В банке ожидают возобновления стабильной работы сервисов в ближайшее время.
«Все деньги в безопасности. Специалисты уже устраняют проблему»,— уточнили в кредитной организации (цитата по «Интерфаксу»).
По данным detector404, утром на работу сервисов Ozon банка поступило 18 тыс. жалоб за час. Больше всего обращений — от жителей Санкт-Петербурга, Самарской, Московской и Новосибирской областей.