«Принципиальное противостояние»
Владимир Осипов — об ожиданиях от 14-го тура РПЛ
6 ноября вечером матчем «Локомотив»—«Рубин» стартует 14-й тур чемпионата России по футболу, а главной встречей выходных станет противостояние «Краснодара» и ЦСКА. Какие шансы у команд, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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Матчи «Краснодара» и ЦСКА в последние годы превратились в принципиальное противостояние, которое сейчас даже называют новой классикой. За 44 встречи там было все: скандалы, крупные победы, неожиданные поражения и даже финал Суперкубка России. Так что обычной эту игру 14-го тура РПЛ не назовешь, уверен футбольный эксперт Эдуард Мор:
«Красные карточки, полученные футболистами ЦСКА, с чего у них там все это началось, да, потом проблемы, именно в Краснодаре. Кордоба, которого освистали, всю весеннюю часть, после игры против ЦСКА он уже в Москве был совсем другим футболистом, который собрался до невозможности. То есть здесь, конечно, противостояние выходит так за рамки даже этого тура чемпионата».
В этот раз команды подходят к встрече в разном состоянии. Красно-синие, несмотря на редкие осечки — на ходу, а южане буксуют — в РПЛ у них серия без побед из семи матчей. В таблице «Краснодар» на пятом месте и отстает от ЦСКА на три очка. В случае очередной неудачи он может далеко отпустить лидеров. Для хозяев это чуть ли не одна из ключевых игр перед зимней паузой, считает футбольный эксперт Дмитрий Булыкин:
«У "Краснодара" в последнее время ничего не получается, не могут выиграть, не могут стабильно играть. Давление на футболистов, на тренерский штаб, и Мусаев там себя не так уверенно чувствует. Конечно же, для них это очень важная игра».
К тому же у «Краснодара» серьезные потери. Из-за перебора желтых карточек не сыграют сразу двое игроков основы, а еще четверо находятся в шаге от такого наказания. Но главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов уверен, что его команде это вряд ли поможет:
«Тех дисквалифицированных игроков есть кем им заменить. Вопрос только: кто выйдет? Не думаю, что прямо какой-то сильный провал в качестве будет из-за этого. Понятно, что Оласа исполнял все штрафные левой ногой у них, Черников в середине давал много отборов, но у них хорошая обойма. Нам предстоит очень такая сложная и интересная игра».
Букмекеры не случайно считают фаворитом именно «Краснодар», причем разница в коэффициентах ощутимая. Но верят в южан далеко не все. Комментатор Александр Аксенов, взвесив все «за» и «против», считает, что небольшое преимущество все-таки у красно-синих:
«У ЦСКА все более-менее неплохо по составу и хорошая молодежь. "Краснодар" прижат к стене, отступать уже просто некуда, тут уже мотивация должна быть максимальной. Поэтому очень интересная игра, я бы сказал, с большущей интригой. Пожалуй, наверное, если есть в этом матче фаворит, то незначительный — это ЦСКА».
Остальным московским командам из лидирующей пятерки соперники достались попроще. «Спартак» принимает дома «Акрон», а «Динамо» играет в гостях с воронежским «Факелом». Важный матч сегодня на «РЖД Арене» ждет «Локомотив». Встреча с «Рубином» для железнодорожников еще одно испытание и попытка выбраться из подвала турнирной таблицы. Но увидеть все эти футбольные перипетии можно только на платной основе. Общедоступный «Матч ТВ» в этот раз покажет лишь одну встречу, центральную: «Краснодар»—ЦСКА 7 ноября в 19:30.