«Принципиальное противостояние»

«Красные карточки, полученные футболистами ЦСКА, с чего у них там все это началось, да, потом проблемы, именно в Краснодаре. Кордоба, которого освистали, всю весеннюю часть, после игры против ЦСКА он уже в Москве был совсем другим футболистом, который собрался до невозможности. То есть здесь, конечно, противостояние выходит так за рамки даже этого тура чемпионата».