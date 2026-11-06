Объем торгов золотом на Мосбирже обновил исторический максимум в октябре

«Золото остается ключевым активом для всех групп участников — от банков и золотодобывающих компаний до частных инвесторов, и все больше операций с физическим металлом проходит через организованные торги»,— прокомментировал управляющий директор по денежно-валютному рынку биржи Антон Никитин.