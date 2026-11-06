Объем торгов золотом на Мосбирже обновил исторический максимум в октябре
Объем торгов золотом на Мосбирже составил 52,2 тонны в октябре
Объем торгов золотом на Мосбирже вырос на 62% — 52,2 т в октябре 2026 года. Это максимальный показатель за всю историю рынка. В денежном выражении объем сделок с драгметаллом увеличился в 1,7 раза — до 573,4 млрд руб., сообщила пресс-служба торговой площадки.
«Золото остается ключевым активом для всех групп участников — от банков и золотодобывающих компаний до частных инвесторов, и все больше операций с физическим металлом проходит через организованные торги»,— прокомментировал управляющий директор по денежно-валютному рынку биржи Антон Никитин.
Всего объем торгов драгоценными металлами на Мосбирже достиг 590 млрд руб. в октябре (рост в 1,7 раза). Торговая площадка назвала результат лучшим за месяц за всю историю рынка.
Объем торгов серебром за отчетный период составил почти 100 т на 15,1 млрд руб., палладием — 283 кг на 803 млн руб., платиной — 147 кг на 611 млн руб. Доля частных инвесторов в объеме торгов золотом — 4,7%, серебром — 19,1%, палладием — 34,3%, платиной — 31%.