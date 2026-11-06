Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №205

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Мир

Трамп встретился с главой РФПИ Дмитриевым

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел встречу со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Раскрыть, что обсуждалось на переговорах, господин Трамп отказался, передает Reuters.
Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова находятся с рабочим визитом в Штатах. Накануне они встретились в Белом доме с первой леди США Меланией Трамп. На переговорах также присутствовали украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Встреча была посвящена итогам гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.
Дональд Трамп
США. Отношения с Украиной
РФПИ
США. Отношения с Россией