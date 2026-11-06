Трамп встретился с главой РФПИ Дмитриевым
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел встречу со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Раскрыть, что обсуждалось на переговорах, господин Трамп отказался, передает Reuters.
Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова находятся с рабочим визитом в Штатах. Накануне они встретились в Белом доме с первой леди США Меланией Трамп. На переговорах также присутствовали украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Встреча была посвящена итогам гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.