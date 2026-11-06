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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Мир

Минобороны России сообщило об ударе по объекту энергетики в Киевской области

ВС РФ поразили аккумуляторный парк хранения энергии в Белой Церкви на Украине
Российские вооруженные силы ночью поразили аккумуляторный парк хранения энергии в населенном пункте Белая Церковь в Киевской области, сообщило Минобороны РФ. По его данным, цех обеспечивал электричеством объекты военно-промышленного комплекса Украины. В порту Одесса был поражен сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по территории Украины, в том числе по объектам энергетики. 30 октября были атакованы объекты в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. 3 ноября были атакованы энергообъекты в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, целями стали в том числе три электростанции.
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