Минобороны России сообщило об ударе по объекту энергетики в Киевской области
ВС РФ поразили аккумуляторный парк хранения энергии в Белой Церкви на Украине
Российские вооруженные силы ночью поразили аккумуляторный парк хранения энергии в населенном пункте Белая Церковь в Киевской области, сообщило Минобороны РФ. По его данным, цех обеспечивал электричеством объекты военно-промышленного комплекса Украины. В порту Одесса был поражен сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по территории Украины, в том числе по объектам энергетики. 30 октября были атакованы объекты в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. 3 ноября были атакованы энергообъекты в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, целями стали в том числе три электростанции.