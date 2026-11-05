Нижегородского депутата Александра Тимофеева заподозрили в коррупции
Депутата заксобрания Нижегородской области, директора коммерческой организации Александра Тимофеева задержали по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в региональном УФСБ.
Как полагают в региональном СУ СКР, в 2024 году обвиняемый, курируя в силу занимаемой должности вопросы ЖКХ нескольких муниципалитетов (вероятно, имеется в виду его должность зампредседателя комитета ЗСНО по ЖКХ, — прим. «Ъ-Приволжье»), получил от соучредителя строительной организации более 1 млн руб. Взятка предназначалась за содействие в заключении контракта с муниципальным казенным учреждением на проектные и строительно-монтажные работы. Деньги поступили на счет возглавляемой депутатом компании под видом покупки стройматериалов.
Следствие ходатайствует о заключении фигуранта под стражу.
Александр Тимофеев стал первым депутатом избранного в сентябре восьмого созыва заксобрания, попавшим под уголовное дело.
Как писал «Ъ-Приволжье», он прошел в заксобрание восьмого созыва по партийному списку «Единой России». Ранее был депутатом четвертого, шестого и седьмого созывов.
В седьмом созыве под следствие попали депутаты Дмитрий Колыванов и Александр Парамонов. Первого приговорили к 4,5 года колонии за мошенническое хищение денег со счетов АО «Павловский опытный механический завод», второго — к четырем годам колонии за взятки в нижегородском институте управления РАНХиГС, где он был директором.
В начале октября уголовное дело возбудили в отношении уже бывшего депутата заксобрания, главного врача Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломона Апояна. Ему инкриминируют превышение полномочий.