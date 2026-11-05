Нижегородского депутата Александра Тимофеева заподозрили в коррупции

Как полагают в региональном СУ СКР, в 2024 году обвиняемый, курируя в силу занимаемой должности вопросы ЖКХ нескольких муниципалитетов (вероятно, имеется в виду его должность зампредседателя комитета ЗСНО по ЖКХ, — прим. «Ъ-Приволжье»), получил от соучредителя строительной организации более 1 млн руб. Взятка предназначалась за содействие в заключении контракта с муниципальным казенным учреждением на проектные и строительно-монтажные работы. Деньги поступили на счет возглавляемой депутатом компании под видом покупки стройматериалов.