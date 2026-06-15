Бывший депутат согласен на растрату

Нижегородский облсуд оставил в силе приговор бывшему депутату областного заксобрания Дмитрию Колыванову. В феврале его осудили на реальный срок за мошенническое хищение почти 7 млн руб. со счетов АО «Павловский опытный механический завод» (ПОМЗ), которое он возглавлял. Дмитрий Колыванов в апелляцию предоставил благодарности от губернатора, председателя заксобрания, глав муниципалитетов. Экс-депутат считает, что его неправильно осудили за мошенничество, тогда как он совершил растрату вверенного имущества. Осужденный предложил акционеру ПОМЗ Александру Козыреву отдать квартиру в Павлово в счет погашения ущерба, но потерпевший был против отмены приговора и считает, что Дмитрий Колыванов его обманул. Вторую осужденную, Инну Рыжову, также оставили в заключении.

Депутатская деятельность Дмитрия Колыванова не помогла ему смягчить приговор

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы бывшего депутата и гендиректора АО ПОМЗ Дмитрия Колыванова и Инны Рыжовой, работавшей исполнительным директором общества. В феврале этого года Павловский городской суд осудил их на 4,5 и 3 года лишения свободы соответственно за мошенничество в особо крупном размере. Как установил суд, в 2021–2022 годах, когда Дмитрий Колыванов возглавлял ПОМЗ, он распорядился перечислить средства с расчетного счета общества по фиктивным договорам беспроцентного займа в созданное ООО «Производственная фирма «Агротехмаш»». В эту компанию было переведено в общей сложности 6,97 млн руб. Затем юрлицо-заемщик было ликвидировано, а со стороны кредитора претензий не возникло.

По версии следствия, на похищенные таким образом деньги ПОМЗ затем были приобретены квартира в Павлово и автомобиль, частично они были потрачены на ремонт дачи Дмитрия Колыванова.

Уголовное преследование депутата инициировал его бывший партнер по компании «Автомобили Баварии» Александр Козырев постоянно проживающий за рубежом и доверивший Дмитрию Колыванову ведение бизнеса в Нижегородской области.

Обжалуя приговор с реальным сроком, Дмитрий Колыванов попросил его отменить. Он считает, что в Павлово был осужден неправильно, не по той статье. По видеоконференцсвязи бывший депутат пояснил, что он совершил растрату, а не мошенничество. Сделки с займами не были крупными и не требовали согласований с акционером ПОМЗ Александром Козыревым. Таким образом, директор не обманывал учредителя, а совершил преступление в рамках своих должностных полномочий.

Сам факт хищений Дмитрий Колыванов не отрицал, он полностью признал вину и написал явку с повинной перед возбуждением уголовного дела.

Вторая осужденная, Инна Рыжова, просила апелляционных судей дать ей условный срок, так как ее роль в хищении была минимальной, каких-либо средств она не получила.

По словам женщины, за несколько месяцев в СИЗО она полностью переосмыслила свой поступок, социально не опасна. Она просила отпустить ее в деревню к престарелым родителям, которые были на ее попечении, а у отца после ее приговора обнаружили онкологию.

Защищающий бывшего депутата адвокат Игорь Караваев предоставил в суд благодарственные письма от глав Павловского и Вачского округов, губернатора, председателя заксобрания и ООО «Цифровизация», в котором работал осужденный. Также защитник предоставил письменное намерение Дмитрия Колыванова погасить ущерб потерпевшему, отдав ему квартиру в Павлово (Александру Козыреву его отправили заказным письмом). Однако представитель акционера ПОМЗ возражал против отмены приговора, как и прокуратура, считающая, что обоим подсудимым был вынесен законный и обоснованный приговор. Родственники Дмитрия Колыванова и Инны Рыжовой перечислили в ПОМЗ в счет погашения ущерба по 150 тыс. и 100 тыс. руб. и предоставили в суд чеки.

Однако прокурор сообщил, что это малая толика ущерба, а адвокат Александра Козырева с его слов сообщил, что никаких денег от осужденных не видел. По ходатайству прокурора суд не стал приобщать к делу предложение о передаче потерпевшему павловской квартиры.

В последнем слове Дмитрий Колыванов отметил, что неоднократно избирался депутатом, всегда был готов помочь «и людям, и администрации».

«Я более 20 лет делал не только добрые дела, но и создавал новые рабочие места, повышал налогооблагаемую базу Нижегородской области. Мои компании входили в пятерку крупнейших налогоплательщиков, что говорит о том, что я всегда чтил закон и порядок»,— сообщил осужденный.

Он добавил, что является многодетным отцом, но из-за ареста семья оказалась в трудной жизненной ситуации: жене пришлось выйти на работу из декретного отпуска. Как и Инна Рыжова, Дмитрий Колыванов попросил вынести ему наказание, не связанное с лишением свободы, а его защита также ходатайствовала отправить уголовное дело на пересмотр. Однако судебная коллегия встала на сторону обвинения и потерпевшего, оставив без изменений вынесенный за мошенничество приговор.

Роман Кряжев