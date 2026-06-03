Дипломы строгого режима

В Нижнем Новгороде на четыре года колонии строгого режима осудили бывшего директора нижегородского института управления РАНХиГС и экс-депутата областного заксобрания Александра Парамонова. Как передает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда, также осужденному назначен штраф 3 млн руб. и на пять лет ему запретили занимать должности в системе образования. Наказание назначено с учетом того, что Александр Парамонов признал вину, оказал содействие следствию и заключил досудебное соглашение.

В пользу РАНХиГС с подсудимого взыскали ущерб в размере 3,5 млн руб. Часть изъятых у бывшего депутата наличных денег будет обращена в счет погашения суммы взяток.

Как писал «Ъ-Приволжье», Александра Парамонова задержали и арестовали в марте 2025 года. В ходе следствия установлено, что, работая в дзержинском филиале РАНХиГС, он получал взятки за фиктивное обучение от людей, которые хотели получить диплом без фактического обучения. Посредником в этом деле выступал водитель Александра Парамонова Мурад Магомедов. По словам Парамонова, полученные незаконно деньги он тратил на поддержку и развитие спорта, организацию спортивных мероприятий и помогал военнослужащим в зоне СВО.

Возглавив в 2022 году региональный филиал РАНХиГС, Парамонов стал выписывать премии некоторым своим подчиненным, часть которых они возвращали ему «на общие нужды». В общей сложности подчиненные передали Парамонову 7,9 млн руб. Также он признал вину в мошенничестве со средствами академии.

Защита просила при вынесении приговора учесть множество полученных Парамоновым благодарностей, признание вины и раскаяние, активную помощь следствию и наличие на иждивении троих детей. С учетом этих фактов адвокат Ярослав Шарыгин просил назначить подсудимому наказание «ниже низшего», не связанное с изоляцией от общества.

В зале суда с Парамонова сняли браслет, который помогал отслеживать его местонахождение, и надели на него наручники. Часть вещественных доказательств, среди которых визитки и партбилет «Единой России», вернут осужденному или его родственникам.

Иван Сергеев, Андрей Репин