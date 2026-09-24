Нижегородский избирком обнародовал полный список депутатов заксобрания

Избирком Нижегородской области опубликовал полный список депутатов законодательного собрания Нижегородской области восьмого созыва. Первое заседание нового созыва пройдет 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По партсписку «Единой России» прошли 16 человек: Вячеслав Аксиньин, Антон Ананьин, Алексей Антонов, Денис Бакиев, Алексей Генералов, Роман Голубин, Андрей Дранишников, Павел Игошин, Данила Капанов, Ирина Макарова, Владимир Паков, Владимир Петрухов, Александр Тимофеев, Николай Упирвицкий, Дмитрий Филипенко и Ольга Щетинина. Также партия взяла все 25 мандатов по округам.

По списку КРПФ депутатами стали Роман Кабешев, Александр Чернигин, Людмила Буркова и Олег Кирица. По списку ЛДПР — Дмитрий Елизаров и Алексей Здюмаев. По списку «Новых людей» — Олег Гусаровский и Арсен Крбашян, по списку «Справедливой России» — Татьяна Гриневич.

В восьмой созыв избрались 33 депутата из предыдущего созыва, включая Дмитрия Краснова, который уходил в Совет Федерации. Новыми депутатами стали Дмитрий Елизаров и Алексей Здюмаев из ЛДПР, Олег Гусаровский и Арсен Крбашян из «Новых людей», а также 13 единороссов: Алексей Генералов, Роман Голубин, Константин Дежурнов, Андрей Дранишников, Павел Игошин, Данила Капанов, Андрей Куваев, Леонид Литвиненко, Владимир Москаленко, Владимир Петрухов, Дмитрий Филипенко, Илья Храмов и Кирилл Эпштейн.

Галина Шамберина