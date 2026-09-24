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Нижегородский избирком обнародовал полный список депутатов заксобрания

Избирком Нижегородской области опубликовал полный список депутатов законодательного собрания Нижегородской области восьмого созыва. Первое заседание нового созыва пройдет 29 сентября.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По партсписку «Единой России» прошли 16 человек: Вячеслав Аксиньин, Антон Ананьин, Алексей Антонов, Денис Бакиев, Алексей Генералов, Роман Голубин, Андрей Дранишников, Павел Игошин, Данила Капанов, Ирина Макарова, Владимир Паков, Владимир Петрухов, Александр Тимофеев, Николай Упирвицкий, Дмитрий Филипенко и Ольга Щетинина. Также партия взяла все 25 мандатов по округам.

По списку КРПФ депутатами стали Роман Кабешев, Александр Чернигин, Людмила Буркова и Олег Кирица. По списку ЛДПР — Дмитрий Елизаров и Алексей Здюмаев. По списку «Новых людей» — Олег Гусаровский и Арсен Крбашян, по списку «Справедливой России» — Татьяна Гриневич.

В восьмой созыв избрались 33 депутата из предыдущего созыва, включая Дмитрия Краснова, который уходил в Совет Федерации. Новыми депутатами стали Дмитрий Елизаров и Алексей Здюмаев из ЛДПР, Олег Гусаровский и Арсен Крбашян из «Новых людей», а также 13 единороссов: Алексей Генералов, Роман Голубин, Константин Дежурнов, Андрей Дранишников, Павел Игошин, Данила Капанов, Андрей Куваев, Леонид Литвиненко, Владимир Москаленко, Владимир Петрухов, Дмитрий Филипенко, Илья Храмов и Кирилл Эпштейн.

Галина Шамберина