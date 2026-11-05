А и Б сидели на трубе
Возможна ли евроинтеграция Сербии без отказа от российского газа
В Белграде предложили пересмотреть газовые договоренности с Россией. Сербии нужен долгосрочный контракт на поставки вместо постоянного продления краткосрочных соглашений. Об этом заявили представители «Студенческого списка», победившего на выборах. Последний трехлетний договор с Россией истек в мае 2025 года. После этого поставки несколько раз продлевали, в основном на три месяца. Нынешнее соглашение действует до конца декабря 2026 года. Председатель наблюдательного совета госкомпании «Сербиягаз» Александр Вулин уже прибыл в Москву для переговоров.
Заключение долгосрочного контракта возможно, но будет зависеть от внешней политики новых властей, считает руководитель управления аналитических исследований инвесткомпании AVI Capital Дмитрий Александров:
«По Сербии, если смотреть на объемы сотрудничества, то для «Газпрома», для российского экспорта они, казалось бы, сравнительно небольшие в силу того, что общее потребление газа в стране порядка 3 млрд кубометров в год. Российские объемы там занимают доминирующее положение — это, собственно, основа газоснабжения. Также понятно, что форма, при которой происходит постоянное продление контракта, действительно может быть некомфортной для планирования. С точки зрения маршрута, сейчас идет поставка по "Турецкому потоку".
Возможности для увеличения теоретически, разумеется, есть. Учитывая, что сейчас после смены руководства Венгрия тоже заявляет о намерении постепенно отказаться от российских энергоносителей, опять же вопрос, насколько это будет быстро.
Сербия остается одним из немногих покупателей российского газа в Европе, если говорить о трубопроводных поставках. Формально опять же Европа готовится полностью отказаться и от СПГ.
Так что здесь риски-то основные еще состоят в том, что на каком-то сравнительно недальнем горизонте может возникнуть ситуация, при которой просто Сербию поставят перед выбором, что если вы хотите двигаться по пути в ЕС, то вы должны отказаться и от российского газа. Тем не менее, если речь идти будет о контрактах хотя бы горизонтом один год или три, то есть вот в этом интервале, явно, что раньше она все равно в ЕС никак не попадает. На этот период могла бы себе обеспечить некую прогнозируемую стабильность, ну и для «Газпрома» тоже это, в принципе, было бы в любом случае не лишнее».
Накануне члены «Студенческого списка» заявили, что будут стремиться к евроинтеграции без введения санкций против России. Александр Вучич после поражения своей партии на парламентских выборах прогнозировал, что оппозиция объявит об ограничениях уже к марту. Впрочем, энергетическая зависимость Белграда делает этот вариант почти нереальным, отмечает собственный корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев:
«Точно такую же позицию занимало и предыдущее, ну точнее еще находящееся у власти, руководство Сербии. Понятно, что для Сербии гораздо выгоднее иметь долгосрочный контракт, в котором фиксируется цена. Здесь все зависит от позиции России. В официальных заявлениях со стороны Москвы не было объяснений, почему продлевается только на три месяца. Но можно предположить, что таким образом Россия сохраняет возможность влиять на политику как предыдущего правительства, так и нового, потому что она никогда не отказывалась во всяком случае продлевать контракт. Понятно, что Сербия без газа не останется, а длительность контракта будет зависеть от того, какую политику будет проводить то или иное сербское правительство.
Мне кажется, что вариант с санкциями маловероятен, если не сказать "нереален". Дело в том, что, несмотря на заявления о возможной диверсификации поставок из других стран, заменить российский газ в ближайшие годы Сербии нечем. Рассчитывать на стабильные поставки, а тем более на увеличение сроков договоренностей, и при этом даже поднимать вопрос о возможном введении санкций нереально. Судя по первым заявлениям лидеров, в списке вопросов по отношениям с Россией они решили для себя примерно так, что санкции вводиться не будут. Такой вопрос должны решать сами граждане на референдумах. Естественно, новое руководство будет декларировать евроинтеграцию, но при этом отношения с Россией, во всяком случае в обозримом будущем, останутся прежними. На это влияют еще и внутренние причины, потому что "Студенческий список" — это достаточно неоднородная политическая сила в позициях по внешнеполитическим вопросам, и поэтому педалирование той или иной темы несет себе опасность раскола».
По итогам голосования «Студенческий список» получил 140 из 250 мест в парламенте. В Еврокомиссии заявили о готовности поддержать реформы в Сербии. Впрочем, там отметили, что Белграду будет крайне сложно продвинуться к членству в ЕС без согласования внешней политики с Брюсселем. Новые сербские лидеры планируют расширять диверсификацию энергопоставок. Среди альтернатив экспорт газа из Азербайджана и закупки СПГ в Греции и Румынии.