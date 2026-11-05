А и Б сидели на трубе

Так что здесь риски-то основные еще состоят в том, что на каком-то сравнительно недальнем горизонте может возникнуть ситуация, при которой просто Сербию поставят перед выбором, что если вы хотите двигаться по пути в ЕС, то вы должны отказаться и от российского газа. Тем не менее, если речь идти будет о контрактах хотя бы горизонтом один год или три, то есть вот в этом интервале, явно, что раньше она все равно в ЕС никак не попадает. На этот период могла бы себе обеспечить некую прогнозируемую стабильность, ну и для «Газпрома» тоже это, в принципе, было бы в любом случае не лишнее».