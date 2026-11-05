Минфин увеличит покупки валюты и золота в ноябре
Минфин России с 9 ноября по 4 декабря направит 312,63 млрд руб. на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем операций составит 15,6 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.
В октябре на эти цели направлялось 12,7 млрд руб. в день, или 279,42 млрд руб. за месяц. Ноябрьский объем покупок превысит октябрьский показатель более чем на 11%. В сентябре Минфин закупал валюту и золото лишь на 2,5 млрд руб. в день — 55,6 млрд рублей за месяц. Рост операций в пять раз обусловлен динамикой нефтегазовых доходов бюджета.
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре прогнозируется на уровне 391,16 млрд руб. По итогам октября фактические поступления оказались ниже ожидаемого и базового уровней на 78,53 млрд руб., что в Минфине объяснили преимущественно низкими поступлениями налога на дополнительный доход.