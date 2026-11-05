Минфин увеличит покупки валюты и золота в ноябре

В октябре на эти цели направлялось 12,7 млрд руб. в день, или 279,42 млрд руб. за месяц. Ноябрьский объем покупок превысит октябрьский показатель более чем на 11%. В сентябре Минфин закупал валюту и золото лишь на 2,5 млрд руб. в день — 55,6 млрд рублей за месяц. Рост операций в пять раз обусловлен динамикой нефтегазовых доходов бюджета.