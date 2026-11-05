Основатель ГК «Урбантех» купил долю в производителе коммутаторов
Основатель и совладелец ГК «Урбантех» Андрей Денисенков купил 18,2% в отечественном производителе и разработчике коммутаторов КИТ (ООО «Айтилук»), рассказали “Ъ” в компании. Инвестиция осуществлена за счет личных средств, сумму сделки в компании отказались раскрыть. Средства пойдут на ускорение создания новых линеек коммутаторов для корпоративных сетей, ЦОД и инфраструктуры искусственного интеллекта.
По оценке КИТ, объем российского рынка коммутаторов в 2026 году составит около 98 млрд рублей, а к 2030 году может увеличиться примерно вдвое. Согласно прогнозу компании, за тот же период доля российских производителей вырастет с 57% до 70%.
Серийное производство коммутаторов запущено в 2024 году, а первую линейку коммутаторов вывели на рынок за полтора года, говорят в компании. Сегодня в каталоге представлены шесть серий оборудования, весь портфель охватывает решения для сетей доступа и корпоративных сетей, а также оборудование для ЦОД. «Ключевая компетенция КИТ – инженерная команда, которая самостоятельно разрабатывает схемотехнику, аппаратные платформы и программное обеспечение», — говорят в пресс-службе.
ООО «Айтилук» зарегистрировано в июле 2019 года в Республике Башкортостан. По данным «СПАРК», выручка за 2025 год выросла в 8 раз до 58 млн руб., чистая прибыль составила 742 тыс. руб.
Оборудование КИТ включено в реестр российской промышленной продукции, говорят в компании. Продукция поставляется через ИТ-дистрибьюторов Merlion, OCS, Treolan и Proway, а также сеть из более чем 150 партнеров-интеграторов.