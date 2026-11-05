Основатель ГК «Урбантех» купил долю в производителе коммутаторов

Серийное производство коммутаторов запущено в 2024 году, а первую линейку коммутаторов вывели на рынок за полтора года, говорят в компании. Сегодня в каталоге представлены шесть серий оборудования, весь портфель охватывает решения для сетей доступа и корпоративных сетей, а также оборудование для ЦОД. «Ключевая компетенция КИТ – инженерная команда, которая самостоятельно разрабатывает схемотехнику, аппаратные платформы и программное обеспечение», — говорят в пресс-службе.