Дизель свернул с курса

«Очевидно, что эта новость совпала с обнародованием результатов промежуточных выборов в США. Не секрет, что многие демократы хотели или отменить сделку между Россией и США, или каким-то образом попытаться вставить палки в колеса. Сейчас вполне вероятно, что владельцы судов оценивают риски. Мы видели призывы демократических политиков к руководству портов тщательно хранить документацию для проведения расследования, видели также призывы к руководству портов не принимать танкеры с российским дизелем. Так что сейчас, полагаю, действительно проводится оценка, какие есть опасности у этого решения направить их в США и как поступить в этом плане безопаснее. Так что я думаю, что это, конечно, страховка от мести Демократической партии США».