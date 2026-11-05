Дизель свернул с курса
Почему танкеры с российским топливом разворачиваются от американского побережья
Два танкера, шедшие в США по «дизельной сделке», изменили направление. По данным Financial Times, американское побережье больше не значится их целью. Один танкер сменил пункт назначения на «Бразилия». Второй ушел в Средиземное море к берегам Алжира со статусом «по указанию владельца». Это значит, что покупателя на груз пока нет, пишет издание.
Такой же статус указывает еще один танкер, но он пока продолжает путь в сторону США. Его владелец сообщил, что порт выгрузки еще не подтвержден. На ситуацию повлияла победа демократов на прошедших выборах в Конгресс, уверен эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:
«Очевидно, что эта новость совпала с обнародованием результатов промежуточных выборов в США. Не секрет, что многие демократы хотели или отменить сделку между Россией и США, или каким-то образом попытаться вставить палки в колеса. Сейчас вполне вероятно, что владельцы судов оценивают риски. Мы видели призывы демократических политиков к руководству портов тщательно хранить документацию для проведения расследования, видели также призывы к руководству портов не принимать танкеры с российским дизелем. Так что сейчас, полагаю, действительно проводится оценка, какие есть опасности у этого решения направить их в США и как поступить в этом плане безопаснее. Так что я думаю, что это, конечно, страховка от мести Демократической партии США».
Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл фактически запретила принимать танкеры с российским дизельным топливом. 2 ноября она направила официальные письма операторам портов и транспортных терминалов штата, пригрозив штрафами. Демократы в Палате представителей еще до выборов предупреждали американские нефтяные компании, которые участвуют в закупках российского топлива, об уголовном преследовании. И теперь дизельная сделка под угрозой, говорит старший научный сотрудник Института энергетики и финансов Юрий Рыков:
«Куда склонятся дальше весы, сказать трудно, потому что Трамп с одной стороны заявил, что он готов сотрудничать с демократами, с другой — сказал, что будет вето накладывать. Как вот эта вещь пойдет, не очень понятно, но с моей точки зрения в нынешней ситуации по крайней мере эта сделка будет застопорена. То есть отложена на какой-то срок, возможно, даже на неопределенный. Потому что демократическое крыло очень сильно настроено на то, чтобы связей с Россией серьезных не поддерживать».
До того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, отечественное топливо, главным образом, шло в Бразилию, Турцию и страны Северной Африки. Поэтому именно туда могут перенаправить танкеры, шедшие в США, предполагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов:
«Это общемировая практика, часто бывает и при торговле нефтепродуктами, когда происходит арбитраж. Танкеры уже в процессе своего движения могут до десяти раз менять свое направление, в зависимости от того, кто является покупателем. Эти контракты-приобретения продолжают торговаться и перепродаваться уже когда танкеры находятся в пути. Это вполне нормально, здесь ничего удивительного нет.
До того, как была заключена сделка и до того, как Россия вводила ограничения на экспорт своего дизеля, у нас были стабильные покупатели нашего топлива — Бразилия, Турция, страны Северной Африки. Сейчас мы видим, что танкеры находятся вблизи традиционных рынков сбыта дизельного топлива, то есть рядом с Бразилией, Северной Африкой, поэтому не исключено, что именно туда они будут поставляться. Насколько я понимаю, объем, о котором сейчас идет речь довольно-таки небольшой и носит символический характер.
Наверное, не стоит рассматривать эту сделку как реальную возможность насытить рынок американский. Да, безусловно, уже попались подсчеты, что месячных поставок хватает где-то на 14 часов обеспечения рынка. Это никак не влияет на цены и имело скорее более такой психологический фактор. То есть аналитики и трейдеры начали оценивать это событие как возможную перспективу смягчения санкций и увеличения поставок топлива в целом на мировые рынки. Это больше был позитивный сигнал для рынка, чем реальное изменение баланса спроса и предложения. Приход демократов к большинству в Конгрессе, конечно, осложняет перспективы улучшения отношений между США и Россией. Но демократы не полностью влияет на внешнюю политику американцев».
«Дизельную сделку» в октябре заключили Дональд Трамп и Владимир Путин. США сняли санкции с российского топлива до апреля 2027 года. Россия обещала поставить в Штаты несколько миллионов тонн дизеля. По разным оценкам, всего к берегам США успели отправить от 7 до 13 танкеров.