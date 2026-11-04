На сербском фронте перемены
В Белграде начался демонтаж прежней системы власти
Окончательные результаты внеочередных выборов сербский ЦИК объявит до конца нынешней недели, что позволит сформировать новый парламент и новое правительство. Только после этого власть в Сербии перейдет в руки победившей на выборах новой политической силы — «Студенческого списка». Тем не менее демонтаж прежней системы, которую олицетворяла Сербская прогрессивная партия экс-президента Александра Вучича, фактически уже начался. Внешнюю политику Сербии, в том числе отношения с РФ, этот процесс пока не затрагивает. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
После подведения итогов повторного голосования на 53 участках в воскресенье, 1 ноября, сербский ЦИК пообещал объявить окончательные результаты состоявшихся 25 октября досрочных выборов до конца наступающей недели. Общей картины повторное голосование не изменило. «Студенческий список» получил в итоге 53% голосов и будет иметь 140 депутатов в 250-местном парламенте, а правящая в течение 14 лет Сербская прогрессивная партия экс-президента Александра Вучича — 39% голосов и 103 мандата.
Тем не менее объявление ЦИКом окончательных итогов выборов очень важно. Это позволит реально запустить процесс смены власти в стране — сформировать новый парламент, а затем избрать новое правительство. Процесс этот может затянуться — сербская конституция отводит на формирование парламента месяц, а на избрание нового правительства — до трех месяцев. Тем не менее демонтаж прежней системы, которую олицетворяла Сербская прогрессивная партия экс-президента Александра Вучича, в стране фактически уже начался.
В первую очередь после победы на выборах «Студенческий список» потребовал смены руководителей практически всех силовых структур: полиции, жандармерии, ключевой спецслужбы страны — Агентства безопасности и информации (BIA), военной разведки и контрразведки (VBA), прокуратуры, командования спецназа, а также председателей различных судов.
Уже арестованы начальник криминальной полиции Марко Кричак и его заместитель — их обвиняют в злоупотреблении служебным положением и издевательствах над задержанными.
Произошел в минувшие дни в Сербии и еще один громкий арест — близкого к бывшей правящей партии бизнесмена и владельца банка Alta Давора Мацуры. Его обвиняют в попытке незаконно вывезти из страны €383 млн. А за три дня до того Народный банк Сербии отозвал у банка Alta лицензию, что сильно ударило по тысячам перебравшихся в Сербию россиян, которые размещали свои средства в основном в этом банке. Теперь они могут рассчитывать на возврат вкладов до €50 тыс., а все, превышающее эту сумму,— только по итогам процедуры банкротства финансовой организации.
О неизбежных для банка Alta проблемах заговорили сразу после поражения партии Александра Вучича на выборах. Тогда по Белграду стала распространяться информация, что банк якобы в спешном порядке переводит деньги на счета в Северной Македонии и России. Спустя несколько дней к главе Народного банка Сербии Йоргованке Табакович был подан иск за выданное Alta разрешение обменять динары на евро и вывести их за рубеж. А еще через пару дней у банка Alta отобрали лицензию и арестовали его владельца.
Все это сторонники Александра Вучича характеризуют не иначе как сведение политических счетов со стороны победителей выборов.
Именно так лидер Движения социалистов Александр Вулин, который многие годы занимал высокие посты в сербской власти, расценил и случившийся в ночь на 4 марта инцидент с авиарейсом Air Serbia в Москву. Вылетевший во вторник вечером из Белграда самолет был возвращен обратно распоряжением, как выяснили сербские СМИ, начальника службы безопасности белградского аэропорта, который установил по видеокамерам, что пассажир Вулин не прошел должный контроль. Самолет вновь вылетел в Москву только спустя несколько часов после того, как все пассажиры и их багаж прошли тщательную проверку.
Формально еще сохраняющая власть Сербская прогрессивная партия уже готовится к переходу в оппозицию. Ее нынешний глава Милош Вучевич подал в отставку и объявил, что на съезде партии 13 декабря ее новым лидером станет Александр Вучич. А сам экс-президент отказался от борьбы за пост, который досрочно покинул в конце сентября. Александр Вучич объявил на днях, что его партия не станет выдвигать кандидата на внеочередных президентских выборах, которые должны пройти до конца декабря.
Фактически начавшийся в Сербии демонтаж прежней системы власти пока не затрагивает внешнюю политику. Один из лидеров «Студенческого списка» Илия Срданович заявил, что новые власти продолжат евроинтеграцию, санкции РФ вводить не планируют — решение об этом должны принять на референдуме сами граждане Сербии, а по Косово Белград обещает соблюдать заключенные ранее соглашения — «если они не противоречат сербской конституции».
Последнее замечание тут же вызвало недовольство Евросоюза. «Ведущийся при посредничестве ЕС диалог Сербии и Косово о нормализации отношений не зависит от отдельных лидеров, все обязательства сторон остаются в силе»,— предупредили в Брюсселе. Позицию будущих сербских властей по отношениям с РФ в ЕС пока не комментируют.