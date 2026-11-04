На сербском фронте перемены

Произошел в минувшие дни в Сербии и еще один громкий арест — близкого к бывшей правящей партии бизнесмена и владельца банка Alta Давора Мацуры. Его обвиняют в попытке незаконно вывезти из страны €383 млн. А за три дня до того Народный банк Сербии отозвал у банка Alta лицензию, что сильно ударило по тысячам перебравшихся в Сербию россиян, которые размещали свои средства в основном в этом банке. Теперь они могут рассчитывать на возврат вкладов до €50 тыс., а все, превышающее эту сумму,— только по итогам процедуры банкротства финансовой организации.