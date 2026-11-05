Бывшего боттлера Coca-Cola в России оценили в 245 млрд рублей
Стоимость бизнеса «Мултон», крупнейшего в России производителя безалкогольных напитков, может составлять не менее 245 млрд руб. Такую оценку дал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Как узнал «Ъ», алтайская компания «Бочкари» обратилась к президенту РФ с просьбой передать «Мултон» во внешнее управление.
По оценке господина Бурмистрова, из общей суммы около 150 млрд руб. приходится на стоимость самого бизнеса, еще 95 млрд руб. составляют денежные средства на счетах компании. Расчеты основаны на показателях выручки, которую Coca-Cola HBC получала от российского подразделения.
До 2022 года «Мултон» занимался розливом в России напитков международных брендов Coca-Cola. Сейчас компания остается крупнейшим производителем безалкогольной продукции на российском рынке.