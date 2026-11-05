Бывшего боттлера Coca-Cola в России оценили в 245 млрд рублей

По оценке господина Бурмистрова, из общей суммы около 150 млрд руб. приходится на стоимость самого бизнеса, еще 95 млрд руб. составляют денежные средства на счетах компании. Расчеты основаны на показателях выручки, которую Coca-Cola HBC получала от российского подразделения.