В Польше обвинили шестерых человек в работе на российскую разведку
Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали пятерых поляков и одну россиянку по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita.
Суд арестовал четверых задержанных. Еще двое помещены под домашний арест. По утверждению следствия, фигуранты собирались «незаконно поставлять в Россию значительные объемы материалов военного назначения, используемых для производства боеприпасов и систем вооружений».
За последние два года Польша задержала за «шпионаж либо подготовку диверсий» более 50 человек. Их подозревают в работе на разведки России и Белоруссии.