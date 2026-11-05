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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Мир

Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за протестов

Эйфелеву башню в Париже временно закрыли для посещения. Причиной стали массовые протесты по всей Франции, сообщается на официальном сайте достопримечательности.

Abdul Saboor / Reuters

Как сообщает Reuters, наиболее массовые протесты пройдут ближе к вечеру 5 ноября в Париже. Власти ожидают до 80 тыс. протестующих в самой столице и в общей сложности 700 тыс. по стране. Для обеспечения порядка мобилизовали около 70 тыс. полицейских.
По данным BFMTV, на данный момент участники акции заблокировали 81 лицей — это около 2,2% от общего числа учебных заведений во Франции. В Лионе полицейские применили слезоточивый газ и разогнали группу протестующих, пишет Reuters.
Забастовка стала продолжением протестов, начавшихся 17 октября среди студентов и школьников. Демонстранты призывали к реформам в сфере образования. Позже к ним присоединились профсоюзы. Участники протестов выступали против дороговизны жизни и роста цен на топливо. Вскоре акции переросли в погромы — демонстранты поджигали автомобили и громили витрины магазинов. С 17 октября задержали почти 5 тыс. человек, около трети из них — несовершеннолетние.
Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Бес порядка в Париже».

Субботники по-французски

Протестующие с деревянными щитами во время столкновений с полицией
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Протестующие с деревянными щитами во время столкновений с полицией

Abdul Saboor / Reuters

Участник акции с дымовой шашкой на фоне французского флага
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Участник акции с дымовой шашкой на фоне французского флага

Manon Cruz / Reuters

Мужчина прикрывает лицо от слезоточивого газа
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Мужчина прикрывает лицо от слезоточивого газа

Hannah McKay / Reuters

Полицейские у уличных заграждений
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Полицейские у уличных заграждений

Hannah McKay / Reuters

Протестующие прикрываются деревянным щитом от струй воды
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Протестующие прикрываются деревянным щитом от струй воды

Hannah McKay / Reuters

Участник акции с французским флагом пытается укрыться зонтом от водомета
6/486/48

Участник акции с французским флагом пытается укрыться зонтом от водомета

Hannah McKay / Reuters

Протестующий в облаке слезоточивого газа
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Протестующий в облаке слезоточивого газа

Dylan Martinez / Reuters

Полицейские во время разгона демонстрации
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Полицейские во время разгона демонстрации

Hannah McKay / Reuters

Участники беспорядков за металлическими ограждениями
9/489/48

Участники беспорядков за металлическими ограждениями

Hannah McKay / Reuters

Демонстрант с французским флагом
10/4810/48

Демонстрант с французским флагом

Jean-Francois Badias / AP

Полицейские отражаются в защитных очках участника акции
11/4811/48

Полицейские отражаются в защитных очках участника акции

Pedro Nunes / Reuters

Демонстранты перед полицейским оцеплением
12/4812/48

Демонстранты перед полицейским оцеплением

Manon Cruz / Reuters

Протестующие под струей водомета
13/4813/48

Протестующие под струей водомета

Pedro Nunes / Reuters

Пожарный тушит огонь на улице после беспорядков
14/4814/48

Пожарный тушит огонь на улице после беспорядков

Manon Cruz / Reuters

Проведение маршей власти разрешили только организованным профсоюзам и по строго согласованным маршрутам вне центров городов
15/4815/48

Проведение маршей власти разрешили только организованным профсоюзам и по строго согласованным маршрутам вне центров городов

Lisi Niesner / Reuters

В этот раз для сдерживания митингующих власти направили на 20% больше полицейских, чем на прошлой неделе. При необходимости к ним может присоединиться спецназ
16/4816/48

В этот раз для сдерживания митингующих власти направили на 20% больше полицейских, чем на прошлой неделе. При необходимости к ним может присоединиться спецназ

Hannah McKay / Reuters

Французский протестующий с национальным флагом
17/4817/48

Французский протестующий с национальным флагом

Hannah McKay / Reuters

Протестующий в маске героя комиксов Человека паука
18/4818/48

Протестующий в маске героя комиксов Человека паука

Hannah McKay / Reuters

Участники акций в облаке слезоточивого газа
19/4819/48

Участники акций в облаке слезоточивого газа

Lisi Niesner / Reuters

Лидер французской крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (в центре) и его однопартиец, кандидат в президенты 2027 года Мануэль Бомпар на санкционированной демонстрации, организованной профсоюзами в Париже
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Лидер французской крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (в центре) и его однопартиец, кандидат в президенты 2027 года Мануэль Бомпар на санкционированной демонстрации, организованной профсоюзами в Париже

Abdul Saboor / Reuters

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