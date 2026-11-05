Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за протестов
Эйфелеву башню в Париже временно закрыли для посещения. Причиной стали массовые протесты по всей Франции, сообщается на официальном сайте достопримечательности.
Как сообщает Reuters, наиболее массовые протесты пройдут ближе к вечеру 5 ноября в Париже. Власти ожидают до 80 тыс. протестующих в самой столице и в общей сложности 700 тыс. по стране. Для обеспечения порядка мобилизовали около 70 тыс. полицейских.
По данным BFMTV, на данный момент участники акции заблокировали 81 лицей — это около 2,2% от общего числа учебных заведений во Франции. В Лионе полицейские применили слезоточивый газ и разогнали группу протестующих, пишет Reuters.
Забастовка стала продолжением протестов, начавшихся 17 октября среди студентов и школьников. Демонстранты призывали к реформам в сфере образования. Позже к ним присоединились профсоюзы. Участники протестов выступали против дороговизны жизни и роста цен на топливо. Вскоре акции переросли в погромы — демонстранты поджигали автомобили и громили витрины магазинов. С 17 октября задержали почти 5 тыс. человек, около трети из них — несовершеннолетние.