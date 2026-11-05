Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за протестов

Забастовка стала продолжением протестов, начавшихся 17 октября среди студентов и школьников. Демонстранты призывали к реформам в сфере образования. Позже к ним присоединились профсоюзы. Участники протестов выступали против дороговизны жизни и роста цен на топливо. Вскоре акции переросли в погромы — демонстранты поджигали автомобили и громили витрины магазинов. С 17 октября задержали почти 5 тыс. человек, около трети из них — несовершеннолетние.