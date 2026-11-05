Коммунисты увидели пользу в рейв-вечеринке в Ленинской библиотеке

Проведение рейва в главной библиотеке страны коммунист назвал «плохо завуалированной идеологической диверсией», обвинив организаторов в дискредитации образа Владимира Ленина. По убеждению экс-депутата, для подобных мероприятий должны быть подобраны более подходящие площадки. Однако и в этой «диверсии», по его мнению, обнаружилась определенная польза. «Даже у этого мелкого пакостничества есть свои плюсы: любая общественная дискуссия в нынешнее время закрученных гаек — полезна»,— написал господин Парфенов в своем Telegram-канале.