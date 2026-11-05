Коммунисты увидели пользу в рейв-вечеринке в Ленинской библиотеке
Бывший депутат Госдумы от КПРФ, секретарь московского горкома партии по идеологии Денис Парфенов раскритиковал проведение литературного рейва в Российской государственной библиотеке (РГБ, бывшая Библиотека имени Ленина), но признал, что возникшая вокруг вечеринки общественная дискуссия оказалась полезной.
Проведение рейва в главной библиотеке страны коммунист назвал «плохо завуалированной идеологической диверсией», обвинив организаторов в дискредитации образа Владимира Ленина. По убеждению экс-депутата, для подобных мероприятий должны быть подобраны более подходящие площадки. Однако и в этой «диверсии», по его мнению, обнаружилась определенная польза. «Даже у этого мелкого пакостничества есть свои плюсы: любая общественная дискуссия в нынешнее время закрученных гаек — полезна»,— написал господин Парфенов в своем Telegram-канале.
Литературно-музыкальная вечеринка «ЛитРЕЙВ» прошла в РГБ 31 октября. Организаторами выступили библиотека и издательская группа «Эксмо-АСТ». Мероприятие, по данным организаторов, посетило более 3 тыс. человек.
Проведение рейва в библиотеке вызвало бурную реакцию среди политиков и общественных деятелей. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) назвала это мероприятие «мракобесием», а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила обеспокоенность по поводу сохранности ценных книг. В то же время вице-спикер Думы Владислав Даванков («Новые люди») выступил в защиту организаторов, заявив, что подобные мероприятия позволят привлечь новых людей в библиотеки.