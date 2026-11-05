Путин назначил руководителей комиссий президентского совета по спорту
Президент России Владимир Путин утвердил обновленное положение о Совете по развитию физической культуры и спорта при главе государства. Документ опубликован на портале правовых актов.
Указ предусматривает преобразование существовавших прежде межведомственных комиссий и рабочих групп при совете в специальные структуры. Главы прежних комиссий сохранят свои посты и в обновленной структуре.
Руководителями специальных комиссий глава государства назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову, гендиректора ВК Владимира Кириенко и ректора МГЮА Виктора Блажеева.
Совет по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ создан в 2002 году. Он помогает правительству вырабатывать и реализовывать государственную политику в спортивной сфере. Совет работает на общественных началах.