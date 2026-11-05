«Барселона» подписала новое соглашение с капитаном команды Рафиньей

Рафинья выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В 190 матчах за команду он забил 94 мяча и отдал 62 голевые передачи. Вместе с клубом 29-летний нападающий стал трехкратным чемпионом Испании. Также игрок является обладателем кубка и трех суперкубков страны. Ранее Рафинья представлял португальский «Спортинг», французский «Ренн» и английский «Лидс».