3M заплатит $7,4 млрд за загрязнение вод «вечными химикатами»
Американская многопрофильная компания 3M достигла соглашения по коллективному иску в США о компенсации за заражение «вечными химикатами» грунтовых вод. К иску присоединилось около 120 тыс. человек. Они заявляли, что загрязнение вод химикатами 3M привело к различным проблемам со здоровьем.
Компания согласилась выплатить в общей сложности $7,35 млрд. Как сообщает Associated Press, 3M выплатит $50 млн в текущем году, а затем с 2028 по 2033 год будет выплачивать по более чем $1 млрд ежегодно.
Иск касается соединений группы PASF (перфторалкильные и полифторалкильные химические вещества). Они отталкивают воду, не растворяются в ней, устойчивы к нагреванию и очень долго распадаются. За это свойство они получили название «вечных химикатов». PASF применяются в производстве одноразовой посуды, пищевой упаковки, тканей и ковров, антипригарных покрытий и так далее. 3M использовала такие химикаты с 1950-х, а полностью прекратила их использование только в 2025 году. Это не первое такое соглашение компании. В 2023-м она согласилась выплатить $10,3 млрд за загрязнение «вечными химикатами» ряда водоемов в США.