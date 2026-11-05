Расширение в обход Киева

«Это не просто сборник страновых докладов с отметками об успехах. Это встреча о будущем Европы. Хватит ли у нас смелости в полной мере реализовать европейский проект? Сблизить страны континента, расширить пространство мира, демократии и процветания»,— обращалась к журналистам госпожа Кос. К концу пресс-конференции она сформулировала эту мысль еще жестче: «Если мы не сможем интегрировать кандидатов по соседству с нами, тогда к ним придут другие силы и используют их в качестве оружия против нас. Это одна из главных причин, почему кандидаты поддерживают процесс присоединения».