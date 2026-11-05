Расширение в обход Киева
Конфликт на Украине ускорил принятие в ЕС новых членов
Из-за затянувшегося украинского конфликта Евросоюз спустя полтора десятилетия может вновь перейти к активной политике расширения, в том числе чтобы избежать появления новых горячих точек на континенте. Ближе всех к завершению переговоров о вступлении в ЕС подошла Черногория, которая может подписать договор о присоединении к Евросоюзу уже в следующем году. Последнее слово остается не за евробюрократами и не за странами-кандидатами, а за действующими членами ЕС. И не все из них в восторге от такой перспективы.
4 ноября на мероприятии в Брюсселе представили обширный пакет документов по расширению Евросоюза. Он включает рекомендации и оценки десяти претендентов на вступление в ЕС. В их числе — Черногория, Украина, Молдавия и Грузия. Как стало ясно из пресс-конференции главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос, Брюссель не сводит тему к прогрессу по переговорным главам и намерен активно продвигать укрупнение политического блока.
«Это не просто сборник страновых докладов с отметками об успехах. Это встреча о будущем Европы. Хватит ли у нас смелости в полной мере реализовать европейский проект? Сблизить страны континента, расширить пространство мира, демократии и процветания»,— обращалась к журналистам госпожа Кос. К концу пресс-конференции она сформулировала эту мысль еще жестче: «Если мы не сможем интегрировать кандидатов по соседству с нами, тогда к ним придут другие силы и используют их в качестве оружия против нас. Это одна из главных причин, почему кандидаты поддерживают процесс присоединения».
«Расширение — это прямая инвестиция в европейскую безопасность»,— убеждена и Кая Каллас.
Из ее вступительного слова следовало, что в условиях ухудшающейся мировой обстановки расширение ЕС — естественный выбор и для нынешних членов, и для стран-кандидатов. О том, кто и что угрожает Европе, с трибуны повторили не раз: Россия, стратегическая конкуренция (этим выражением в Брюсселе обычно дипломатично обозначают напряженность в отношениях с КНР и в меньшей степени с США) и экономическая неопределенность.
Как следовало из слов обеих выступающих, на фоне всех угроз будущее расширение ЕС несет сплошные преимущества для нынешних членов. Укрепление безопасности Евросоюза, увеличение его геополитического веса на мировой арене, расширение внутреннего рынка и рост возможностей для экономик стран-участниц.
Представленный на пресс-конференции пакет документов включает доклады по десяти претендентам. В них оценивается готовность стран выполнять требования членства — от верховенства права и работы демократических институтов до соответствия законодательства нормам ЕС.
Страны-кандидаты можно условно разделить на три группы. Первая — это четверка с реальными шансами на присоединение: Черногория, Албания, Молдавия и Украина. Для них впервые представлены «дорожные карты» с конкретными сроками, для Черногории — до вступления, для остальных — на год.
Вторая группа — страны, к которым у ЕС есть вопросы и чьи перспективы пока более чем туманны. Это Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония и Сербия.
Закрывают список Турция и Грузия, переговоры с которыми заморожены. «Турция остается страной-кандидатом и ключевым партнером»,— коротко отметила Кая Каллас. Уточнять, что Турция в этом статусе с 1999 года, она не стала.
Подгорица, которая с большим отрывом опережает конкурентов, уже летом может подписать договор о присоединении. «Впервые с 2011 года, когда ЕС закрыл переговоры о вступлении с Хорватией, мы готовимся закрыть переговоры с другим кандидатом,— объявила Марта Кос.— Уже идет работа над договором о присоединении. Черногория на пути к тому, чтобы стать 28-м членом ЕС в 2028 году».
Албания, которая за год открыла все переговорные кластеры, демонстрирует хороший темп, но и ей госпожа Каллас рекомендовала «ускорить реформы», чтобы завершить переговоры до конца 2027 года. Молдавия, которая раньше шла в единой связке с Украиной, теперь отвязалась от проблемного напарника. Но впереди еще много недоделанной домашней работы: предстоит «вернуть рост экономике, создать больше рабочих мест и усилить энергетическую безопасность».
Цель Киева — завершить переговоры к концу 2028 года. Но, говоря об Украине, и Кая Каллас, и Марта Кос практически дословно совпали в оценке ее беспрецедентной ситуации: «Ни одна из стран-кандидатов никогда не проводила реформ подобного масштаба, находясь в состоянии войны». В качестве шага навстречу Киеву Брюссель готов открыть все переговорные кластеры до конца этого года. Другой вопрос, когда удастся их закрыть. Госпожа Каллас (экс-премьер Эстонии) назвала Украину «первой линией обороны Европы от России» и несколько раз подчеркнула, что опыт Киева на поле боя может быть крайне важным для европейской обороны и безопасности.
Но, как призналась Марта Кос, «на этой стадии переговоров нельзя сказать, когда Украина будет в состоянии присоединиться к ЕС».
Приведение законодательства и институтов в соответствие с требованиями ЕС и положительная оценка Еврокомиссии — это значимая, но все же техническая часть расширения. Договор о вступлении требует согласия Европарламента, единогласного одобрения Совета ЕС и последующей ратификации всеми действующими членами. «Без поддержки стран—членов ЕС мы не продвинемся»,— повторила Марта Кос. И едва ли всех из них удастся убедить, что прием в объединение Украины — действенная мера защиты от «российской угрозы».