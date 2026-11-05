Хамин планирует открыть мемориал «Русское воинство» под Воронежем через год

Дом Фирюпкина построен в 1914–1915 годах по проекту Михаила Замятнина — одного из наиболее известных воронежских архитекторов. Заказчиком строительства был предприниматель Константин Фирюпкин. Во время боёв за Воронеж в 1942–1943 годах здание чудом уцелело: около 90% построек правобережной части Воронежа были разрушены или сожжены. Дом Фирюпкина получил сильные повреждения