Хамин планирует открыть мемориал «Русское воинство» под Воронежем через год
Воронежская ГК Хамина (основатель — Евгений Хамин) планирует открыть мемориал «Русское воинство. Бронзовый солдат» в городе-спутнике «Солнечный» под Воронежем 4 ноября 2027 года. Стоимость проекта составляет 135 млн руб. На завершение работ предстоит направить 70 млн руб. О начале годового отсчета до открытия комплекса господин Хамин сообщил в своем Telegram-канале 4 ноября, в День народного единства.
Оставшиеся средства должны направить с ноября 2026-го по декабрь 2027 года. В числе еще не завершенных работ — устройство дорожных покрытий, установка стелы и стен для размещения орденов, освещение и озеленение территории.
Идея создания мемориала появилась в 2007 году. По словам Евгения Хамина, проект задумывался как ответ на демонтаж памятника «Бронзовый солдат» в эстонском Таллине. В мае 2025 года на месте будущего комплекса заложили капсулу времени. Саму скульптуру советского солдата компания называет монументальной репликой таллинского памятника.
Мемориал объединит пять бронзовых скульптур: дружинника, стрельца, гусара, советского солдата и архангела Михаила. Они должны символизировать защитников Отечества разных исторических эпох. Каждая фигура будет связана с определенными военными событиями и памятными датами. Композицию дополнят 12 бронзовых орденов.
Мемориал войдет в состав духовно-просветительского центра «Русское гнездо», который создается в «Солнечном». Общий бюджет проекта оценивается в 900 млн руб. Помимо мемориала, комплекс будет включать храм благоверных князя Петра и княгини Февронии стоимостью 250 млн руб., памятник святым и музей «Дом иконы». Стоимость экспонатов оценивается не менее чем в 200 млн руб.
В октябре ГК Хамина сообщила о планах восстановить дом Фирюпкина в Воронеже под отель-музей. Работы должны начаться в ноябре 2026 года. Бюджет проекта оценивается в 240 млн руб., из которых 170 млн руб. составит кредит «Дом. РФ», остальное — собственные средства группы. Открытие объекта запланировано на 20 ноября 2028 года.