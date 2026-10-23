От забвения к новой жизни

«Дом Фирюпкина. Искусство в руинах». Так Группа компаний Хамина назвала мероприятие, посвященное 100-летней истории объекта культурного наследия регионального значения, людям, благодаря которым оно сохранилось, и планам его реставрации. Позиционировала его как «акционистский манифест», то есть публичное программное заявление, декларирующее эстетические, и этические принципы.

Эти принципы нашли отражением в поступке главы компании девелопера Евгения Хамина: он приобрел на торгах в 2024 году разрушающийся дом в целях «сохранения культурного наследия, полной комплексной реставрации и восстановления здания в соответствии с его историческим обликом».

О необычном формате мероприятия — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».