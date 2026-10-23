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ЧерноземьеФото

От забвения к новой жизни

Что увидели гости акционистского манифеста в Доме Фирюпкина
«Дом Фирюпкина. Искусство в руинах». Так Группа компаний Хамина назвала мероприятие, посвященное 100-летней истории объекта культурного наследия регионального значения, людям, благодаря которым оно сохранилось, и планам его реставрации. Позиционировала его как «акционистский манифест», то есть публичное программное заявление, декларирующее эстетические, и этические принципы.
Эти принципы нашли отражением в поступке главы компании девелопера Евгения Хамина: он приобрел на торгах в 2024 году разрушающийся дом в целях «сохранения культурного наследия, полной комплексной реставрации и восстановления здания в соответствии с его историческим обликом».
О необычном формате мероприятия — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
В комнатах с ободранными обоями и «дышащими» потолками с помощью приглашенных актеров созданы инсталляции быта доходного дома — таковым было изначальное предназначение этого трехэтажного здания
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В комнатах с ободранными обоями и «дышащими» потолками с помощью приглашенных актеров созданы инсталляции быта доходного дома — таковым было изначальное предназначение этого трехэтажного здания

Егор Снетков / Коммерсантъ

Дом Фирюпкина построен в 1914–1915 годах по проекту Михаила Замятнина — одного из наиболее известных воронежских архитекторов. Заказчиком строительства был предприниматель Константин Фирюпкин. Во время боёв за Воронеж в 1942–1943 годах здание чудом уцелело: около 90% построек правобережной части Воронежа были разрушены или сожжены. Дом Фирюпкина получил сильные повреждения
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Дом Фирюпкина построен в 1914–1915 годах по проекту Михаила Замятнина — одного из наиболее известных воронежских архитекторов. Заказчиком строительства был предприниматель Константин Фирюпкин. Во время боёв за Воронеж в 1942–1943 годах здание чудом уцелело: около 90% построек правобережной части Воронежа были разрушены или сожжены. Дом Фирюпкина получил сильные повреждения

Егор Снетков / Коммерсантъ

Команда организаторов акционистского манифеста «Дом Фирюпкина. Искусство в руинах»
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Команда организаторов акционистского манифеста «Дом Фирюпкина. Искусство в руинах»

Константин Добровицкий

Предваряя открытие однодневной выставки работ трех художников — воронежских живописцев XX века Константина Стаховского, Марины Бакалинской и современного питерского художника Александра Цикаришвили, развернутую в руинах здания, Евгений Хамин заявил: «Этап разрушения и забвения Дома Фирюпкина подошёл к концу». Основной этап комплексной реставрации пройдет в 2027–2028 годах. В ноябре 2028 года планируется открыть двери отеля-музея «Дом Фирюпкина» для гостей и жителей Воронежа
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Предваряя открытие однодневной выставки работ трех художников — воронежских живописцев XX века Константина Стаховского, Марины Бакалинской и современного питерского художника Александра Цикаришвили, развернутую в руинах здания, Евгений Хамин заявил: «Этап разрушения и забвения Дома Фирюпкина подошёл к концу». Основной этап комплексной реставрации пройдет в 2027–2028 годах. В ноябре 2028 года планируется открыть двери отеля-музея «Дом Фирюпкина» для гостей и жителей Воронежа

Егор Снетков / Коммерсантъ

Художник Александр Цикаришвили (слева) признался, что архитектура «Дома Фирюпкина» ему очень напоминает питерские здания и выразил благодарность Евгению Хамину (справа) за то, что жизнь этого дома не оборвется
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Художник Александр Цикаришвили (слева) признался, что архитектура «Дома Фирюпкина» ему очень напоминает питерские здания и выразил благодарность Евгению Хамину (справа) за то, что жизнь этого дома не оборвется

Егор Снетков / Коммерсантъ

По выщербленным ступеням лестницы — к «Искусству в руинах»
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По выщербленным ступеням лестницы — к «Искусству в руинах»

Егор Снетков / Коммерсантъ

Несмотря на сложную «биографию» дома — в ходе послевоенных работ часть первоначальных архитектурных деталей была упрощена, вандалы разграбили, все, что можно, здание постепенно ветшало и в какой-то период было пристанищем «бомжей», — в нем сохранились аутентичные двери
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Несмотря на сложную «биографию» дома — в ходе послевоенных работ часть первоначальных архитектурных деталей была упрощена, вандалы разграбили, все, что можно, здание постепенно ветшало и в какой-то период было пристанищем «бомжей», — в нем сохранились аутентичные двери

Егор Снетков / Коммерсантъ

Исторические оконные рамы еще можно реставрировать
8/218/21

Исторические оконные рамы еще можно реставрировать

Егор Снетков / Коммерсантъ

Картины Константина Стаховского и Марины Бакалинской, как и сам дом, рассказывают фрагменты истории Воронежа. На выставке представлены портреты, натюрморты, городские пейзажи
9/219/21

Картины Константина Стаховского и Марины Бакалинской, как и сам дом, рассказывают фрагменты истории Воронежа. На выставке представлены портреты, натюрморты, городские пейзажи

Егор Снетков / Коммерсантъ

В произведениях Александра Цикаришвили, как и в разрушенном доме, — наслоения эпох, уже присыпанных землею. Художник пишет картины землей, дополняя их живописью и графикой, добавляя в работы «говорящие» предметы, одежду
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В произведениях Александра Цикаришвили, как и в разрушенном доме, — наслоения эпох, уже присыпанных землею. Художник пишет картины землей, дополняя их живописью и графикой, добавляя в работы «говорящие» предметы, одежду

Егор Снетков / Коммерсантъ

Есть о чем подумать у этих работ…
11/2111/21

Есть о чем подумать у этих работ…

Егор Снетков / Коммерсантъ

Посетители знакомятся с экспозицией в одной из комнат Дома Фирюпкина. Картины разместили на стенах со старой отделкой, не скрывая следов запустения здания
12/2112/21

Посетители знакомятся с экспозицией в одной из комнат Дома Фирюпкина. Картины разместили на стенах со старой отделкой, не скрывая следов запустения здания

Егор Снетков / Коммерсантъ

Портреты кисти Константина Стаховского на стенах ободранной комнаты создают странный эффект: словно эти люди все еще живут здесь…
13/2113/21

Портреты кисти Константина Стаховского на стенах ободранной комнаты создают странный эффект: словно эти люди все еще живут здесь…

Егор Снетков / Коммерсантъ

Инсталляция, показывающая быт уже других обитателей этого дома
14/2114/21

Инсталляция, показывающая быт уже других обитателей этого дома

Егор Снетков / Коммерсантъ

В поисках сохранившихся аутентичных деталей интерьера
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В поисках сохранившихся аутентичных деталей интерьера

Егор Снетков / Коммерсантъ

И такие жильцы когда-то населяли доходный дом Фирюпкина
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И такие жильцы когда-то населяли доходный дом Фирюпкина

Егор Снетков / Коммерсантъ

Примета советской эпохи — буфет с ровными пирамидами консервов кильки в томате, пачек соли… Бутербродами, сделанными по знакомым с той эпохи рецептам, гостей угощала буфетчица — жена девелопера Евгения Хамина — Елена
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Примета советской эпохи — буфет с ровными пирамидами консервов кильки в томате, пачек соли… Бутербродами, сделанными по знакомым с той эпохи рецептам, гостей угощала буфетчица — жена девелопера Евгения Хамина — Елена

Егор Снетков / Коммерсантъ

Вот так выглядела обычная комната в доходном доме (инсталляция)
18/2118/21

Вот так выглядела обычная комната в доходном доме (инсталляция)

Егор Снетков / Коммерсантъ

В таком коридоре, напоминающем портал в прошлое, чувствуешь себя сталкером…
19/2119/21

В таком коридоре, напоминающем портал в прошлое, чувствуешь себя сталкером…

Егор Снетков / Коммерсантъ

Примета прошлого века — подобные люстры были почти в каждой квартире
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Примета прошлого века — подобные люстры были почти в каждой квартире

Егор Снетков / Коммерсантъ