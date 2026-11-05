Иерусалимский патриарх Феофил посетил Покровский монастырь в Москве
Патриарх Иерусалимский Феофил III посетил Покровский женский монастырь на Таганской улице в Москве. Его сопровождали помощник патриарха Московского протоиерей Николай Балашов и председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.
Феофил III посещает Москву по приглашению патриарха Кирилла. Его визит продлится до 6 ноября.
Епископ Иерусалимской православной церкви рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обещал своевременно сообщить, если такая встреча состоится.