В парламенте Парагвая обсуждают импичмент президента и вице-президента

В ночь на 3 ноября Центральный банк Парагвая объявил о принудительной ликвидации Ueno из-за критического падения платежеспособности банка. В результате клиенты потеряли доступ к мобильному приложению Ueno, картам, переводам и вкладам. Кроме того, в нем зависло до $850 млн государственных средств, включая $380 млн средств государственного пенсионного фонда и фонда медицинского страхования. Оказались заблокированы пенсии более чем 32 тыс. пенсионеров. Начались сбои в работе и других банков страны, несколько взаимных инвестфондов заморозили снятие средств. Прокуратура выдала ордера на арест нескольких топ-менеджеров Ueno. В отставку подал глава Центрального банка. На улицах столицы Парагвая протестуют десятки тысяч людей.