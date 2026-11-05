Echos: ЦБ РФ требует изъять документы Euroclear из-за подозрений в сговоре с ЕС
Центробанк России подал в суд в Брюсселе иск об изъятии документов в штаб-квартире бельгийского депозитария Euroclear. Регулятор обвиняет Euroclear в сговоре с Еврокомиссией и Советом ЕС. Об этом сообщает газета Les Echos.
Претензии ЦБ связаны с поправками к санкционным правилам Евросоюза от 23 июля. С их помощью европейские суды могут запрещать истцам добиваться исполнения решений российских судов за пределами ЕС. Как считает российская сторона, изменения были сделаны специально для защиты Euroclear в судебном споре с ЦБ. Центробанк требует направить судебного исполнителя в офис Euroclear и изъять все материалы, связанные с контактами депозитария с европейскими институтами за лето 2026 года.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Большая часть средств хранится в Euroclear. В 2025 году ЦБ подал иск в московский арбитраж с требованием взыскать с Euroclear €200 млрд убытков, связанных с блокировкой российских активов. В мае 2026-го суд удовлетворил иск, а также обратил постановление о взыскании к немедленному исполнению.