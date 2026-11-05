Echos: ЦБ РФ требует изъять документы Euroclear из-за подозрений в сговоре с ЕС

Претензии ЦБ связаны с поправками к санкционным правилам Евросоюза от 23 июля. С их помощью европейские суды могут запрещать истцам добиваться исполнения решений российских судов за пределами ЕС. Как считает российская сторона, изменения были сделаны специально для защиты Euroclear в судебном споре с ЦБ. Центробанк требует направить судебного исполнителя в офис Euroclear и изъять все материалы, связанные с контактами депозитария с европейскими институтами за лето 2026 года.