Туристический комплекс в городе-спутнике под Воронежем оценили в 2,2 млрд

Владелец и глава воронежской группы компаний Хамина Евгений Хамин раскрыл параметры туристско-рекреационного комплекса, который планируется создать в городе-спутнике «Солнечный» в Рамонском районе Воронежской области. По его словам, объем вложений в проект составит 2,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец ГК Хамина Евгений Хамин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Владелец ГК Хамина Евгений Хамин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ГК планирует построить комплекс вместе с госкорпорацией «Туризм.РФ». Они вложат 1 млрд и 700 млн руб. соответственно. Еще 500 млн предоставит Сбербанк в рамках кредита.

Господин Хамин не назвал сроки реализации проекта, но заверил, что документация уже прошла госэкспертизу, получено разрешение на строительство.

Комплекс будет включать нравственно-духовный центр «Русское гнездо» стоимостью 900 млн руб. Он расположится на участке площадью 2,8 га. Возврат инвестиций планируется за счет гостиничного комплекса на 151 номер. Также на территории комплекса могут появиться храм за 250 млн руб. и Музей Русской окладной иконы, стоимость экспонатов которого составляет от 200 млн руб.

В июле 2023 года ГК «Хамина» и правительство Воронежской области подписали соглашение о создании города-спутника «Солнечный» в Рамонском районе. Сроки реализации проекта — до 2034 года. Предварительный объем вложений — 104 млрд руб. из внебюджетных источников. За эти средства планируется создать туристско-рекреационный комплекс, «образовательную среду» в сфере креативных индустрий «Технополис» и 810 тыс. кв. м жилья.

Алина Морозова