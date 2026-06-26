«Роскосмос» предложил построить АЭС на Луне

Госкорпорация «Роскосмос» предложила проект программы по освоению ресурсов Луны и астероидов. Среди основных пунктов, компания предложила до 2036 года построить на Луне атомную электростанцию, а после — исследовать Венеру. Документ опубликован на портале правовых актов.

В документе перечислены основные цели и приоритеты, направления и ключевые проекты государственной политики по освоению космоса. Среди главных направлений и проектов до 2026 года числятся:

исследование Луны автоматическими космическими аппаратами, доставка образцов грунта на Землю;

создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны;

развертывание многоспутниковой низкоорбитальной группировки космических аппаратов широкополосной связи;

кратное увеличение числа космических аппаратов в группировке дистанционного зондирования Земли;

кратный рост точности позиционирования по сигналам ГЛОНАСС.

После 2036 года по проекту запланированы исследование Венеры при помощи автоматических космических аппаратов, создание и вывод в космическое пространство транспортных средств, использующих ядерную энергетическую установку, освоение ресурсов Луны и астероидов, предоставление услуг космической связи в составе гибридных сетей связи и другие.