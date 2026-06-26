«Роскосмос» предложил построить АЭС на Луне
Госкорпорация «Роскосмос» предложила проект программы по освоению ресурсов Луны и астероидов. Среди основных пунктов, компания предложила до 2036 года построить на Луне атомную электростанцию, а после — исследовать Венеру. Документ опубликован на портале правовых актов.
В документе перечислены основные цели и приоритеты, направления и ключевые проекты государственной политики по освоению космоса. Среди главных направлений и проектов до 2026 года числятся:
- исследование Луны автоматическими космическими аппаратами, доставка образцов грунта на Землю;
- создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны;
- развертывание многоспутниковой низкоорбитальной группировки космических аппаратов широкополосной связи;
- кратное увеличение числа космических аппаратов в группировке дистанционного зондирования Земли;
- кратный рост точности позиционирования по сигналам ГЛОНАСС.
После 2036 года по проекту запланированы исследование Венеры при помощи автоматических космических аппаратов, создание и вывод в космическое пространство транспортных средств, использующих ядерную энергетическую установку, освоение ресурсов Луны и астероидов, предоставление услуг космической связи в составе гибридных сетей связи и другие.
Идея строительства АЭС на Луне является частью более широкого национального проекта по развитию космической деятельности РФ до 2036 года, который включает в себя восемь федеральных программ, направленных на освоение Солнечной системы и развитие околоземной экономики. Этот проект был поддержан правительством РФ, и его общее бюджетное финансирование составляет 4,4 трлн рублей. Разработка лунного энергоблока мощностью до 10 кВт с участием «Росатома» и НИЦ «Курчатовский институт» ведется Научно-производственным объединением им. Лавочкина, которое входит в структуру «Роскосмоса».
Запланировано три предварительных пуска для размещения ядерной электростанции на Луне в 2033–2035 годах: две миссии будут обеспечивающими, инфраструктурными, а третья доставит энергомодуль. Отправка ядерной энергетической установки на Луну планируется после 2036 года, после ее испытаний на Земле. Строительство первой АЭС на Луне и исследование Венеры были анонсированы главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. Он также заявлял, что Россия сможет первой в мире развернуть ядерную электростанцию на Луне.
Проект лунной АЭС является ключевым для создания постоянно действующей научной базы на Луне, поскольку ограниченная солнечная освещенность, особенно в полярных районах Луны, где предполагается размещение объектов, делает солнечную генерацию малоэффективной. Ядерные энергетические установки рассматриваются как базовое решение для обеспечения круглосуточной работы. Кроме того, к российско-китайскому проекту Международной научной лунной станции, в рамках которого планируется строительство АЭС на Луне, уже присоединились 13 стран.