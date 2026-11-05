Что такое ВПЧ

Чаще всего инфекция протекает скрыто и самостоятельно подавляется иммунной системой в течение 1–2 лет, но при сохранении вируса в организме развиваются клинические проявления: от бородавок и кондилом (при низкоонкогенных типах) до предраковых изменений и злокачественных опухолей. Есть также данные о влиянии ВПЧ на фертильность.