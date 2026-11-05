Что такое ВПЧ
Досье
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — это группа вирусов, поражающих кожу и слизистые оболочки. Точной статистики по заболеваемости в России нет из-за бессимптомного течения у многих людей. В течение жизни с ВПЧ сталкиваются примерно 80–95% населения.
Основной путь передачи ВПЧ — половой, но возможны также контактно-бытовой путь через микротравмы и вертикальная передача от матери к ребенку при родах. При этом вирус неустойчив во внешней среде, поэтому заражение через бытовые предметы вроде сиденья унитаза или в бассейне практически исключено.
Наибольшую опасность вирус представляет для женщин, поскольку высокоонкогенные типы ВПЧ являются главной причиной рака шейки матки. При этом мужчины тоже подвержены риску развития онкозаболеваний (в том числе рака ротоглотки, анального канала и половых органов), а дополнительным фактором, повышающим опасность, выступает снижение иммунитета.
Чаще всего инфекция протекает скрыто и самостоятельно подавляется иммунной системой в течение 1–2 лет, но при сохранении вируса в организме развиваются клинические проявления: от бородавок и кондилом (при низкоонкогенных типах) до предраковых изменений и злокачественных опухолей. Есть также данные о влиянии ВПЧ на фертильность.
Газета «Коммерсантъ» №204/Чот 05.11.2026, стр. 5