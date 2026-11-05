Как развивалась ситуация с вакцинами против ВПЧ

Новые даты действовали «при условии необходимого финансового обеспечения» и выпуска вакцин в России по полному циклу, что пациентские организации критиковали как необоснованное ужесточение, требуя разрешить поставлять вакцину импортным производителям. Власти объясняли перенос сроков неготовностью производства: единственная российская вакцина «Цегардекс» («Нанолек» и «Комбиотех») была зарегистрирована в марте 2025 года для взрослых 18–45 лет, в начале 2026-го ее разрешили применять у детей и подростков 9–17 лет. В конце 2025 года производитель предупреждал, что без поправок в законодательстве (помимо включения в нацкалендарь нужно еще изменить ряд федеральных законов) до конца 2026-го есть риск переноса реальных поставок на 2028 год.