Как развивалась ситуация с вакцинами против ВПЧ
Досье
Существует поручение президента Минздраву включить вакцинацию против ВПЧ в Национальный календарь профилактических прививок до 1 июня 2027 года. При этом история вопроса тянется уже пятый год. В марте 2021 года была утверждена стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. План ее реализации предусматривал появление прививки от ВПЧ в нацкалендаре еще в 2024 году, но в феврале 2023-го правительство перенесло срок на 2026 год, а в декабре 2025-го — на 2027-й.
Новые даты действовали «при условии необходимого финансового обеспечения» и выпуска вакцин в России по полному циклу, что пациентские организации критиковали как необоснованное ужесточение, требуя разрешить поставлять вакцину импортным производителям. Власти объясняли перенос сроков неготовностью производства: единственная российская вакцина «Цегардекс» («Нанолек» и «Комбиотех») была зарегистрирована в марте 2025 года для взрослых 18–45 лет, в начале 2026-го ее разрешили применять у детей и подростков 9–17 лет. В конце 2025 года производитель предупреждал, что без поправок в законодательстве (помимо включения в нацкалендарь нужно еще изменить ряд федеральных законов) до конца 2026-го есть риск переноса реальных поставок на 2028 год.
Сейчас прививка бесплатно доступна лишь в отдельных регионах — например, в Москве она входит в региональный календарь с 2009 года, в Свердловской области — с 2022-го.
Газета «Коммерсантъ» №204/Чот 05.11.2026, стр. 5