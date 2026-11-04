Главные новости за 4 ноября. Ростов-на-Дону и область
Музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области, поврежденный в июне 2026 года при атаке беспилотника, восстановлен полностью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в интервью ГТРК «Дон-ТР». Затраты на работы составили порядка 90 млн руб., источники — бюджетные и внебюджетные средства.
Заседания по иску Генпрокуратуры, требующей кконфисковать у бывшего главы администрации Ростова Алексея Логвиненко активы на 1,6 млрд руб., будут проходить в закрытом режиме. Первое заседание назначено на 24 ноября. По версии надзорного ведомства, на государственной службе господин Логвиненко игнорировал антикоррупционные запреты и ограничения, используя статус и авторитет власти в корыстных целях. Ключевой актив в иске — половина инвестиционных паев комбинированного закрытого инвестиционного фонда (КЗПИФ) «А1 Капитал», оцененные в 1,1 млрд руб.
В Ростовской области в 2026 году на восстановление поврежденного при атаках беспилотников жилья и компенсации пострадавшим израсходовано порядка 200 млн руб. Цифру привел губернатор Юрий Слюсарь в интервью ГТРК «Дон-ТР». Средства шли на замену остекления, восстановительные работы и выплаты.
МУП «Городское хозяйство» Ростова-на-Дону объявило конкурс на поставку средств индивидуальной защиты и имущества для гражданской обороны. Начальная стоимость контракта — 3,6 млн руб.; конкурсная документация опубликована на портале госзакупок. В перечень входят средства защиты органов дыхания — респираторы и противогазы с защитой от химически опасных веществ, а также защитные костюмы, прорезиненные мешки для заражённой одежды, индивидуальные химические пакеты, газоанализаторы для определения заражённости воздуха и дозиметры.